Lady Gaga, descartada para la ceremonia de entrega de los Oscar 2023

La gran ausencia de los Oscar 2023 será Lady Gaga. El próximo 12 de marzo (en la madrugada del 13 de marzo en horario español) su tema Hold my hand, canción central de la banda sonora original de Top Gun Maverick, será la única canción nominada cuya intérprete no se suba al escenario.

Hasta hace algunas horas, la intérprete de Nueva York era la gran duda para la gran fiesta del cine norteamericano. Sin embargo, durante un encuentro de los productores y encargados de la organización del show de la Academia con la prensa han confirmado que Gaga no actuará en la gala.

Eso no significa que no vaya a estar en la ceremonia, extremo que no ha confirmado, pero sí que ha explicado que en mitad del plan de rodaje de Joker 2 (Joker Folie a deux) la solista no se ve capacitada para preparar una actuación a la altura de un evento como los Oscar.

“De hecho, invitamos a los cinco nominados. Tenemos excelentes relaciones con Lady Gaga y su gente. Ella está en medio de la filmación de una película en este momento, y aquí estamos honrando a la industria del cine y lo que se necesita para hacer una película. Después de un montón de ida y vuelta, no parecía que pudiera obtener una actuación del calibre al que estamos acostumbrados de ella y al que ella está acostumbrada. Así que ella no actuará en la gala" ha explicado Glenn Weiss.

El gran atractivo de la noche será la actuación de Rihanna interpretando Lift me up en la que será su segunda aparición de los últimos 8 años. Además de la de Barbados también sonará Applause de Sofia Carson y Diane Warren; This is a life de Stephanie Hsu, David Byrne y Son Lux; y Naatu Naatu de Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava.

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2023 (la edición número 95 de este evento) se celebrará en el Dolby Theatre con Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias. Todo está preparado para recibir a las grandes estrellas del cine, la música, la moda, el entretenimiento y mucho más. A las actuaciones ya confirmada hay que sumarle la interpretación de Lenny Kravitz en la parte In Memoriam de la gala en la que recordarán a las estrellas fallecidas en el último año.