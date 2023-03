Kygo anuncia doble residencia en Las Vegas e Ibiza para presentar su disco ‘Thrill of the Chase’

"From Vegas to Ibiza". Con estas cuatro sencillas palabras confirmaba Kygo su presencia en dos residencias durante este 2023. Aunque en realidad más que dos habría que hablar de 3 ya que sus shows tendrán lugar en XS Nightclulb, Encore Beach Club y Ushuaia.

Una fantástica noticia para todos los seguidores españoles del artista (y también los europeos que acuden en masa a Ibiza de turismo) ya que pasará todo el verano en nuestro país ofreciendo hasta 5 sesiones: desde el último domingo de julio hasta el último domingo del mes de agosto.

Será una oportunidad única de poder disfrutar de todas las canciones incluidas en su última aventura musical que vió la luz a finales del pasado año. Thrill of the chase fue el título con el que vió la luz su más reciente proyecto discográfico.

El cuarto álbum de estudio de su carrera que recogió el testigo de Golden hour (2020) se lanzó por sorpresa a finales del 2022 cuando todos esperábamos ya que llegara este año. Canciones como Dancing feet junto a DNCE, Freeze, Never really love me y Lost without you sirvieron como tarjeta de presentación y ahora sonarán en directo.

Por segundo año consecutivo, el dj repetirá en la pista de Ushuaia Ibiza para volver a estremecer al público con su propuesta musical. Y es que Kygo es, probablemente, uno de los djs más prolíficos que hemos conocido y eso que la competencia es realmente dura entre algunos de los artistas más importantes a nivel mundial.

Pero lo del noruego es espectacular año tras año y parece que su fuente de inspiración y su talento no se detienen nunca. Thrill of the chase tiene su toque electrónico, su inseparable piano y un espíritu más enérgico y rápido que va a hacer las delicias de sus seguidores en sus residencias para este 2023.

Durante el mes de abril y mayo hará disfrutar al público estadounidense y con el buen tiempo y el verano pondrá rumbo a España. ¿Has visto alguna vez alguna de sus sesiones o te vas a apuntar a estas?