'The Last Of Us 2': ¿qué se sabe de la segunda temporada?

Llegó el día; ese que muchos no querían que llegara. La primera temporada de la serie de HBO Max adaptada del videojuego, The Last Of Us, ha terminado. El capítulo final se emitió este lunes y sus seguidores más fieles no han dudado en dar su unánime opinión en redes.

Pero ahora, los espectadores se han quedado con ganas de más, de mucho más, y todos se preguntan lo mismo: ¿habrá segunda temporada?

A esta pregunta ya respondieron en su momento dede la propia plataforma con un simple mensaje en su cuenta de Twitter: "El viaje continúa". Una noticia que, como cabía esperar, tuvo la mejor de las acogidas para todos los fans de la ficción.

Con este simple comentario, los máximos responsables de la serie de The Last Of Us, el creador Craig Mazin (responsable de la serie Chernobyl) y Neil Druckmann, creador del videojuego para Play Station, hacían feliz a los millones de seguidores que han quedado encantados con esta adaptación del videojuego.

Sin embargo, puede que la segunda entrega de la ficción protagonizada por los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey no guste tanto.

Qué podemos esperar de The Last Of Us 2

En una reciente entrevista a la revista GQ, ambos creadores se sentaron a hablar de sus impresiones sobre la primera entrega y sobre qué se podría esperar de The Last Of Us 2.

Ante esto, ambos responsables dejaron claro que la segunda temporada no abarcará todo el segundo juego, sino que la secuela tendrá más.: "Es más de una temporada". Es decir, que aún tendremos al menos dos temporadas más de esta adaptación de HBO.

Con todo, la fidelidad de muchas de las escenas y las similitudes que tan alabadas han sido por la audiencia entre el juego y la ficción ya no serán tantas. "Habrá algunas cosas que serán diferentes y otras idénticas (al juego). Unas van a aportar y enriquecer, otras serán cambiadas. El objetivo es exactamente el mismo de la primera temporada, ofrecer una serie que haga felices a los fans", explicó Mazin.

El guionista, asimismo, respondió a las peticiones del público que reclama una mayor presencia de infectados en la serie, al menos tanto como en el videojuego. Una petición a la que Mazin respondió con otra gran serie adaptada que ha sido un éxito inaudito, Juego de Tronos.

"Esa serie tuvo una construcción tan lenta e interesante para la presencia de los 'wights' y los caminantes blancos. Cada vez que los veías, tu presión arterial se disparaba. Eran especiales", puntualizó.

En definitiva, esto es todo lo que hasta ahora se sabe de la segunda temporada de The Last Of Us; se seguirá contando con los dos protagonistas de la primera, que la segunda parte del videojuego se dividirá en más de una entrega y que aún habrá que esperar mucho para la fecha de estreno.