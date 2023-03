De que el ser humano es absolutamente cotilla no nos queda ninguna duda desde que Telecinco Estrenó Gran Hermano allá por el año 2000. Pero por si alguien todavía necesitaba preubas de que, todos en algún momento sentimos la necesidad de bichear un poco en la vida de los demás, aunque estos no nos importen, desde LOS40 hemos rescatado el último viral de Tik Tok para presentárselas... Porque si esto no es puro cotilleo, ¿qué lo podría ser?

Y es que el vídeo que está arrasando en la red social de moda no es, ni más ni menos, que una muestra más de cómo a los humanos nos encanta ver a las demás personas en situaciones íntimas mientras ellas no se dan cuenta... Pues en él se puede ver como, tal y como narra el usuario Franfachero en un vídeo que han visto ya más de 4,8 millones de personas en solo 48 horas, un grupo de alrededor de un centenar de personas paralizan durante unos minutos las aceras de la Gran Vía de Madrid a la altura de Callao para espiar, desde la calle, lo que sucede en el interior de una de las habitaciones del hotel Vincci Capitol, donde, a juzgar por las imágenes captadas por este tiktoker y otros varios usuarios más de las redes sociales, una pareja mantenía el pasado domingo por la tarde lo que parecían ser relaciones sexuales en la ducha.

"Toda esta gente que está aquí está expectante porque en esa ventana hay unos pavos haciendo cositas", sostiene en su clip Franfachero mientras graba cómo dos siluetas se mueven detrás de un cristal translúcido del hotel y varias decenas del centenar de personas que se encuentran en ese momento paradas en los alrededores del hotel, aplauden al ver cómo las sombras se mueven dentro del Vincci Capitol.

Un efecto llamada en plena Gran Vía

Según explica el tiktoker de Salamanca en el vídeo viral que publicó bajo el título 'Pillada en plena Gran Vía', él y sus amigos se pararon durante la tarde del domingo 12 de marzo durante varios minutos frente a la plaza de Callao al ver que ya había un grupo de gente detenida en plena calle que estaba mirando curiosa hacia las ventanas de este icónico hotel de la capital.

Ellos, como muchos otros, aseguran que primero pensaron que se trataba de la visita de algún artistas o actor famoso a la ciudad. Sin embargo, para su sorpresa, lo que la gente estaba haciendo era disfrutar de un espectáculo absolutamente morboso.

Estaban allí para regodearse en el cotilleo y dirigir sus miradas indiscretas hacia el interior de una habitación de hotel en la que, según sus conclusiones, una pareja estaba manteniendo una relación sexual bajo el agua de la ducha que parecía ser mucho menos privada de lo que sus miembros creían...