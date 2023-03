Así podría ser la 10ª película Tarantino: Este es el título y posible trama, de nuevo vinculada con el cine

Una leyenda viva del cine como es Quentin Tarantino lo ha tenido claro siempre: se retirará a su décima película, cerrando una filmografía que ha encantado a público y crítica en los últimos 30 años. Y ya hay primeras pistas del que puede ser su último largometraje.

Desde Reservoir Dogs a Érase una vez en Hollywood, el de Knoxville ha estrenado exactamente nueve películas -contando la bilogia de Kill Bill como una, claro- a lo largo de su trayectoria profesional, lo que quiere decir que solo le queda una por enseñar al mundo. Y pese a que no es mucho, su título oficial y posible argumento ya podría haber visto la luz.

Tal y como ha desvelado el medio estadounidense The Hollywood Reporter, fuentes fiables a la web han desvelado que esta supuesta ultima película se llamará The Movie Critic —o La Crítica de Cine, traducida al castellano—. Además, también han desvelado las que pueden ser las primeras pinceladas de lo que contará.

Tarantino volverá a irse a Los Angeles de los 70 con una protagonista femenina, posiblemente representando a Pauline Kael. Tal y como cuenta el mismo medio, fue una de las críticas cinematográficas con más influencia del siglo XX, y que además que trabajó como consultora para Paramount. Por si quedaba alguna duda, Tarantino ya ha demostrado en más de una ocasión su admiración por ella y su trabajo, algo que podría dejar claro que es muy probable que ésta sea la trama final de la película.

Con estas pistas, todo parece apuntar a que el director apostará de nuevo con una historia que deje claro su pasión por el cine, algo que no ha dejado de demostrar en los últimos años. Y precisamente por esto, su décima película no significará su retiro absoluto del séptimo arte. El que fue la mente pensante detrás de Malditos Bastardos no solo ha escrito un libro sobre cine, sino que también tiene un podcast en el que no para de hablar del mismo tema. Sin duda, un total apasionado de su profesión.

¿Cuándo se estrenará?

Está claro que la cinta está en sus primeras etapas, y ni si quiera cuenta con un estudio detrás. Aun así, hay que tener en cuenta los ritmos de sus últimos años y el perfeccionismo que ha caracterizado sus estrenos más recientes, por todavía es imposible saber cuánto tiempo pasará hasta el posible estreno o incluso el rodaje.

Además, el director ya ha expresado su voluntad de crear una miniserie, de la que ya se dice que podría tratarse de un spin-off del personaje de Leonardo DiCaprio en Érase una vez en Hollywood. De ser así, dejaría abierta la posibilidad de seguir contando historias en otros formatos, algo que sin duda dejaría de lo más felices a sus seguidores de todo el mundo.