Louis Tomlinson confiesa lo que más orgulloso le hizo sentir en One Direction

Después de formar parte de una banda como One Direction y de terminar de una forma un tanto abrupta para millones de sus seguidorxs que siguen esperando su regreso, siempre parece que hay sombras que oscurecen el final de esas boybands. Sin embargo Louis Tomlinson ha querido aportar algo de luz a lo que su paso por la formación le aportó.

En una época en la que vende mucho más la polémica, el escándalo o los malos rollos, el ahora solista ha querido dejar claro qué fue lo que más orgulloso le hizo sentirse de su paso por la banda británica. Y lo ha hecho como adelanto (o trailer) de su inminente documental All of those voices, que se estrenará el próximo 22 de marzo.

"Siempre había tenido en mi mente que sería genial si no fuéramos solo la banda de chicos estándar a la que solo le dan canciones y las cantan. Tal vez deberíamos estar escribiendo nuestras propias canciones. Una vez que sentí que las cosas funcionaban y pude ver que captábamos la atención de la gente, me di cuenta de que podríamos tomar algunas de nuestras propias decisiones" empieza explicando el inglés durante el vídeo promocional de su nuevo proyecto.

"De repente, volví a sentir que tenía el control. Los primeros dos años y medio, sentí que no tenía el control de mí mismo o que ciertamente no tenía influencia en la banda. Cuando pienso en lo orgulloso que estoy de One Direction, pienso en nosotros como colectivo. Cuando pienso en lo que me enorgullece más como individuo en esa banda, definitivamente es tener la mayor cantidad de créditos de escritura. Eso me hace sentir importante para la banda, y eso es todo lo que siempre quise cuando era un muchacho" concluye Louis Tomlinson en el vídeo que apenas supera el minuto de duración.

All Of Those Voices pretende ofrecer al público una visión mucho más íntima y sincera sobre la vida y la trayectoria musical del ex One Direction. El cantante se ha sincerado sobre lo emocionado que está con este nuevo proyecto. Tomlinson ha confesado que llevaba varios años trabajando en la película, que ha creado como un regalo hacia sus fans para mostrarles su agradecimiento por el gran apoyo y cariño que ha recibido desde sus primeros años en la industria.

El documental está dirigido por Charlie Lightening y en él podremos ver desde imágenes de grabaciones caseras en exclusiva hasta todo lo que ocurrió detrás del escenario de la gira mundial que hizo Louis en 2022. El documental también reflejará los altibajos que ha sufrido el artista a lo largo de su carrera, tanto el nivel de superestrella que consiguió como sus peores momentos en un área más personal.