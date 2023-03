La susurrante voz de Billie Eilish da (mucho) miedo en el avance de ‘Swarm’, su debut como actriz

Tengo que reconocerlo: lo he visto una vez y no he podido darle al play por segunda vez porque no quiero tener pesadillas con Billie Eilish. La cantante que ya tiene en el horno su nuevo álbum de estudio, cuya fecha de lanzamiento sigue siendo una incógnita, ha decidido probar su faceta como actriz antes de embarcarse en su nueva etapa musical.

La joven intérprete participará en la nueva ficción de terror y suspense de Amazon Prime Video cuyo adelanto ya hemos podido ver a través del propio canal de Instagram de la artista. Y pone la piel de gallina escuchar a la actriz debutante dialogar con su compañera de reparto sobre asesinatos.

La serie se llama Swarm y contará la historia de una psicóloga que manipula a sus pacientes para que hagan lo que ella pida a través de hipnosis. Entre los grandes atractivos de la serie no solo está ver el debut en la pequeña pantalla de Billie Eilish sino también ver al gran Donald Glover como uno de los protagonistas, junto a Chloe Bailey y Dominique Fishback.

Para Eilish será la forma de cumplir uno de los sueños de su vida: ser actriz. Algo recurrente para casi cualquier persona que haya nacido, crecido y vivido a la sombra del cartel de Hollywood en la ciudad de Los Ángeles.

"Si me enamoro del proyecto, me encantaría actuar en eso, solo tendría que hacerlo de forma correcta porque no soy actriz. No es mi vocación, pero siempre me ha gustado actuar" confesó Billie Eilish durante una entrevista hace algunos años. Dicho y hecho.

No tendremos que esperar para poder ver cómo se desempeña la cantante en esta nueva faceta artística de su carrera y donde nos estamos llevando muchas sorpresas muy agradables en los últimos años con intérpretes tan versátiles como Lady Gaga. Swarm llega a la plataforma de Amazon este mismo 17 de marzo.

Ahora tendremos que esperar para ver si el papel de Billie Eilish es algo fijo dentro de la ficción o se trata de un pequeño personaje cuya repercusión sea temporal en la historia de la misma.