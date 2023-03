Laura Escanes e Inés Hernand hablan de política: “Me voy a tener que mojar”

Era más que evidente que tras su separación a finales de septiembre, Laura Escanes y Risto Mejide no renovarían la segunda temporada de su podcast. Sin embargo, eso no impedía que la influencer volviese a las andadas y lo hacía por la puerta grande. Con una indirecta a su pasado, era ella misma quien anunciaba su regreso al mundo del audio y los micrófonos, pero esta vez en solitario.

Desde su lanzamiento el pasado mes de noviembre, han sido muchos rostros los que han aceptado sentarse junto a ella para sentirse Entre el cielo y las nubes. En sus programas toca temas tan jugosos como la maternidad con Pilar Rubio mete en un aprieto a Willy Bárcenas cuando le pregunta si es pijo y ahora se ha atrevido a tocar un tema tan jugoso como puede ser la política.

En el último programa la invitada ha sido Inés Hernand, uno de los personajes más conocidos en nuestro país y una de las caras más visibles en el Benidorm Fest. La presentadora tiene experiencia en el mundo de los podcasts, y es que ella también tiene su propio espacio en Podium: Saldremos Mejores. Quizás este sea el motivo por el que ha sabido llevar a Laura Escanes a hablar de política.

¿Quién sería el político idóneo para ambas?

"Yo las monarquías me dan un poco igual", decía Inés Hernand provocando una respuesta irónica por parte de la presentadora del programa: "Ya.. ¿en serio? No me lo esperaba", decía entre risas, mientras la invitada lo aseguraba: "Te lo juro".

La comunicadora cogía las riendas del programa y se atrevía a preguntarle a la influencer por sus preferencias políticas: "¿Tú eres republicana o no?", cuestionaba. Una insinuación que metía a Escanes en un aprieto: "¡Anda! Me voy a tener que mojar yo aquí...", manifestaba entre risas, asegurando a los segundos que este tema era algo que le daba "bastante igual".

Pero Inés Hernand ha querido ir más allá y le ha preguntado su deseo político: "¿Y si tuviese que representarnos alguien?", le preguntaba afirmando que ella lo tenía clarísimo: "David Civera", desvelaba. "Hombre si nos tenemos que poner a elegir yo también", contestaba. "David Civera y Beth", recalcaba la invitada.

Una sección política que ponía el broche de oro sorprendiendo a todos los oyentes: ¿cómo? pues sacando el arte más íntimo de ambas y poniéndose a cantar al ritmo de: "Dime qué es lo que puedo hacer cómo te puedo tener".