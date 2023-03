Rouss desvela cuál será el último single antes del lanzamiento de su disco: 'Laguna' con Leo Rizzi

El próximo 24 de marzo Pablo Rouss cumplirá un auténtico sueño: después de dos años de trabajo verá la luz su álbum debut, Ciclos, con el que el productor de éxito (responsable directo del surgimiento de la Nueva Ola del pop urbano en español) explora su faceta como cantante en un disco de 17 canciones y más de una veintena de colaboraciones.

A lo largo de todos estos últimos meses hemos podido conocer un total de 10 singles del disco, donde el navarro ha compartido estudio con artistas de la talla de Hens, Pole, Belén Aguilera, Álvaro Soler, Marlon, Walls o Soge Culebra. Hace unas horas, además, desvelaba cuál será el último single antes de la salida del álbum: Laguna, junto al artista Leo Rizzi.

El artista daba esta noticia a través de sus redes sociales, compartiendo una serie de fotos del día de rodaje del videoclip, que verá la luz este miércoles 22 de marzo, y un fragmento de la canción. "Yo quiero contarte que tengo una laguna y que nada de esto, nada de esto es lo que parece. Suena a locura, pero nada de esto, nada de esto es la verdad" se puede escuchar en los segundos compartidos por Rouss en Instagram, un estribillo en el que hemos podido conocer cómo suenan las voces de los artistas por separado.

En los últimos días, además, desde los40 hemos podido hablar con Rouss sobre la decisión de dar el paso de convertirse también en cantante después de más de varios años trabajando como productor, con una carrera en la que sus trabajos acumulan más de 800 millones de escuchas y tener en su casa dos Premios Grammy Latino por su participación en Tacones Rojos de Sebastián Yatra.

"Yo no tenía planteado arrancar este proyecto hasta dentro de mucho porque estaba muy tranquilo en el mundo de la producción, en un segundo plano. Toda la gente que me conoce lo sabe: yo siempre he ido un poco a mi bola. Lo que pasa es que tuve una ruptura bastante jodida y me nació. Me escribí canciones un día que estaba muy jodido e hice como tres o cuatro canciones después de mucho tiempo sin escribir y a partir de ahí dije 'todo esto sobre se lo tengo que mandar a alguien'. Y se lo mande a Oscar Hoyos, que me ha seguido la pista desde que empecé en esto hace hace cuatro o cinco años, y me dijo 'joder, esto sí, tío, esto sí que es de verdad, esto mola' y de esas canciones creo que solo salió La salida y Llego tarde. Pero fue en ese punto que dije 'quizás tengo algo de contar a nivel de artista, igual tengo algo más que explorar dentro de mí que llevaba mucho tiempo sin explorar'. El disco surgió de manera natural. Las "colabos" del álbum nacieron de manera súper natural, no hay nada forzado en él, tengo muchas ganas de que lo escuchéis".

Nosotros ya estamos contando las horas para la salida de Ciclos. Y tú, ¿estás preparado para todo lo que Rouss tiene que ofrecer como cantante?