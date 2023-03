Rayden anuncia, por sorpresa, su retirada de la música

"No quiero volver a tirarme 20 días lejos de mi hijo en mi vida. No quiero pasar tanto tiempo fuera de mi casa. Nada es tan importante: ni nosotros somos tan importantes". Con estas palabras recogidas por el diario El País Rayden anunciaba, por sorpresa, su retirada de la música como solista.

El madrileño ha confirmado que el próximo 21 de abril pondrá a la venta la que será su despedida y que llevará por título La victoria imposible y que presentará en una extensa gira que durará hasta agosto de 2024. Será el adiós a "los discos, las canciones y los escenarios para siempre. Al terminarlo lo que siento es que ya todo lo he contado, que no quiero arrastrarme por los festivales. Ahora que estoy en mi mejor momento puedo elegir, y elijo desengancharme".

Rayden ha desvelado que prefiere dedicarle más tiempo a su familia y que dará salida a su faceta creativa y artística mediante la escritura de libros (presentó su primera novela hace unos meses y ya había editado dos libros de poemas) o incluso como compositor de canciones para otros artistas.

"Como nunca he tenido la vocación de músico, cuando me soltaron ahí he intentado hacerlo lo mejor posible. Pero me he puesto en una situación límite a nivel mental para sacar lo mejor de mí, para raspar y sacar la verdad. Y creo que desde el mundo de las novelas se puede hacer desde otro punto, más relajado. También es verdad que cuando te abres desde dentro hay zonas que se hacen callo y hay menos zonas blandas desde las que sacar tu honestidad brutal. Para mí ha sido una carrera donde he llevado la honestidad por bandera y como no quiero que el día de mañana sea otra cosa prefiero dejarlo" ha explicado el artista nacido en Alcalá de Henares hace ahora 37 años.

David Martínez, más conocido como Rayden, se ha convertido en la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo. En concreto lo ha hecho a través de las letras que salen de su mente y acaba reflejando sobre el papel para convertirse en vibrantes canciones. Algunas de las más exitosas han sido Haz de Luz, Gagantua y Jarana, entre muchas otras.

Han pasado más de 20 años desde que decidiera formar un grupo con sus amigos para pasar después a las batallas de gallos (fue campeón del mundo en 2006 con 20 años y no tenía rival en el freestyle: sus rimas agresivas no recibían una réplica a su altura) y de ahí a capitalizar la escena musical del rap de nuestro país y desembocar en el indie y el pop.

"Esto es definitivo. No voy a volver dentro de un tiempo con otra formación o a anunciarme en solitario. No, no, no. Mi carrera musical se acaba en agosto de 2024. No voy a arrastrar al muerto. Quiero ser honesto" ha explicado en rueda de prensa.

Ahora le llega el momento de disfrutar de su familia. A su hijo le dedicó estas palabras hace unos años: "Que cuando me abraza, me abraza como si fuese su corta vida en ello, en ese mismo instante me doy cuenta de que no necesito más, me doy cuenta de que no me conformo con menos". ¡Bravo, Rayden! Y gracias por todo...

Adiós a los escenarios de Rayden

"Es difícil escribir (desde el corazón) una carta de despedida sin pasarse de frenada —ni caer en el sensacionalismo— cuando lo único que quieres expresar es agradecimiento. Nos vemos por última vez en esta gira de despedida, donde cada concierto de esta gira de despedida va a ser eso: una carta de agradecimiento

❤️‍🩹GIRA DE DESPEDIDA❤️‍🩹

"QUIERO QUE NOS VOLVAMOS A VER POR ÚLTIMA VEZ"

🚨 MAÑANA A LAS 12H 🎟️ a la venta:

2023

📍21.4 El Veintiuno - Huesca

📍28.4 Círculo del Arte - Toledo

📍29.4 Espacio Vías - León

📍13.5 M100 - Córdoba

📍26.5 Custom - Sevilla

📍28.7 Es Claustre - Maó

📍20.10 Sala Óxido - Guadalajara

📍3.11 Lava - Valladolid

📍4.11 Espacio Santander - Santander

📍17.11 Sala Repvblica - Valencia

📍18.11 Sala Mamba - Murcia

📍25.11 The One - Alicante

📍2.12 Wizink Center - Madrid - Logo Baila y Wizink Center

2024

📍3.2 Oasis Club Teatro - Zaragoza

📍9.2 Industrial Copera - Granada

📍10.2 París 15 - Málaga

📍16.2 Capitol - Santiago

📍23.2 Kafe Antzokia - Bilbao

📍24.2 Sala B CAEM - Salamanca

📍1.3 Razzmatazz - Barcelona

Quizás la victoria imposible se trate de esto.

Saber ganar y cantar victoria.

Siempre vuestro, sempiterno:

Rayden".