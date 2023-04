¿Hay hoy ‘Hormiguero’? Los planes de Antena 3 para el programa de las hormigas en Semana Santa

Cada semana El Hormiguero 3.0. ofrece diversión, risas, retos y, sobre todo, muchas entrevistas que no dejan indiferente a ningún espectador. Pablo Motos es especialista en tocar el lado más sensible de sus invitados y de sacar sus emociones a la luz, y es que si de algo sabe bien el programa de Antena 3 es de liderar cada noche el prime time, y para afirmar esto no hace falta más que ver sus datos de audiencia.

Venímos de una semana donde la principal y única protagonista ha sido la música. Cuatro artistas que están revolucionando la industra han visitado el plató de Atresmedia y han hablado sobre cómo el dinero te cambia la vida, de los crushes que se quedan en el intento de algo más, han sufrido momentos incómodos tocando algún que otro tema caldente y han sacado a la luz confesiones inéditas sobre sus adicciones y sus problemas de salud. Los responsables de todo ello no han sido otros que Omar Montes, Ana Mena, Aitana y Lele Pons y Guaynaa.

Sin embargo, si has llegado hasta aquí lo que estés buscando sea saber cuáles son los planes para El Hormiguero ahora que la Semana Santa 2023 ya ha llegado. Pues bien, desde LOS40 te contamos qué pasará con el programa de Pablo Motos y sus hormigas.

¿Hay hoy Hormiguero?

Si has estado bicheando la programación de la televisión te habrás dado cuenta que, como cada noche, a partir de las 21:45 horas está marcado que empieza El Hormiguero 3.0., y lo cierto es que es verdad. Sin embargo, en esta semana tan especial de pascua, el programa de entretenimiento ha tomado la decisión de rescatar alguna de sus entrevistas más icónicas y por tanto emitir programas repetidos. Algo que no sorprende a los seguidores más fieles de la tertulia porque es algo que también se suele hacer en verano.

Así, tanto Pablo Motos como todo el equipo, incluidas las hormigas, uno de los elementos más especiales del programa, podrán descansar durante esta semana de vacaciones y volver el próximo lunes 10 de abril con las pilas recargadas y con nuevas entrevistas. "La semana que viene no habrá programa", decía el presentador el pasado jueves antes de despedirse como cada semana del programa.

No se conoce cuales son las entrevistas que rescatarán y por ende, tampoco los rostros conocidos que volveremos a ver en la pequeña gran pantalla, pero sea como sea, seguro que nos dan un rato de risas para disfrutar del programa de Antena 3 mientras nos comemos una buena torrija.