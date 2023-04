5 Razones para ver ‘Super Mario Bros. La Película’, la mejor adaptación posible para el videojuego

La espera ha terminado: Super Mario Bros. La Película ya está en cines, por lo que el mundo ya puede disfrutar de la primera adaptación al cine de animación del fontanero que tantas veces hemos visto en las consolas. Y menuda adaptación: tiene acción, comedia, emoción y todo tipo de guiños, convirtiéndose en todo un espectáculo para los fans de Nintendo —y para cualquier amante del cine de este tipo—.

En este debut por todo lo alto, Mario recorrerá todo el Reino Champiñón y alrededores para salvar a su hermano Luigi de las garras de Bowser. Y ojo, que no lo hará solo: se unirá a la Princesa Peach y a su nuevo mejor amigo Toad para ello, no sin antes ir a la jungla para reclamar la ayuda del ejército de los Kong. ¿Os suena de algo?

Si aún no te has decidido a ir al cine, sigue leyendo, porque tenemos 5 razones que seguro que te terminan de convencer para ir en familia, en pareja, con amigos, todos juntos o incluso sin nadie más para disfrutar de la película. Porque, ¿cómo te vas a perder una de las películas del año? Ya verás como no estamos exagerando:

1. El mundo de Mario, como nunca lo habías visto

Todo el mundo que haya tenido una DS, Wii o Switch habrá estado en el Reino Champiñón, el desierto o bajo el agua dentro de los juegos de Mario, pero Super Mario Bros. La Película nos da la posibilidad de verlo como nunca antes lo habíamos visto. Y por qué no decirlo, mucho más alucinante que lo que nos imaginábamos.

2. Un reparto de estrella(s)

Hubo muchas dudas con Chris Pratt como el fontanero, aunque si la ves en versión original estas dudas se disipan. El protagonista de Guardianes de la Galaxia da la talla en su peto azul, por no hablar de lo bien que está Anya Taylor-Joy o la sorpresa de Jack Black como Bowser. Si la ves doblada al castellano, no te preocupes: todas las voces son de actores profesionales, por lo que es toda una experiencia.

3. Un desfile de referencias

La pareja de moda en el Reino Champiñón. / Universal

Si pestañeas, te lo pierdes. Algo que tiene de especial Super Mario Bros. La Película es que está plagado de guiños y referencias en todo su metraje, desde las más obvias a pequeños detalles. Te des cuenta de unas o de otras, seguro que te arrancan una sonrisa y vuelves a ser un niño que juega con su consola —y no tan niño—. Además, todas ellas están introducidas de forma muy orgánica, por lo que no te sacan de la trama.

4. La banda sonora perfecta

Gran parte de culpa de no salir de esta experiencia es gracias a su banda sonora. No solo te encontrarás temazos de grupos como AC/DC, sino que además han adaptado a la perfección las sintonías que se escuchan en los juegos. De esta manera, no es difícil que te teletransportes a las partidas que has echado alguna vez en algunas escenas. Y el resultado final combinando eso con la película es, cuánto menos, emocionante.

5. Lo que se viene

No hay que ser un lince para saber que a Illumination le gustan las sagas —¿alguien ha dicho Minions y Gru?—, y Mario tiene pinta de ser el principio de algo grande. Puede que sea todo un desfile de referencias de principio a fin, pero está claro que aún queda mucho por ver y muchos juegos que adaptar. Y esta es la oportunidad perfecta de ser el testigo del nacimiento de una de las grandes saga de los próximos años.

Super Mario Bros. La Película ya está en cines.