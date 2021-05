7 cosas que (tal vez) no sabías sobre AC/DC

Con casi 50 años de trayectoria, más de 200 millones de copias de sus álbumes vendidas en todo el mundo y seguidores que les veneran desde todos los rincones, no es ningún atrevimiento afirmar que AC/DC es una de las bandas más importantes de la historia del rock.

Canciones icónicas como Back in Black, Highway to Hell o Thunderstruck se han convertido en grandes himnos del hard rock, aunque ellos se autocalifican como rock and roll. Más allá de lo musical, su logo reconocible de un solo golpe de vista, así como la estética inconfundible de Angus Young, enfundado en su uniforme de colegial, son parte fundamental de su imagen, enérgica e incombustible aún con el paso de los años.

1. ¿Cuál es el significado del nombre AC DC?

Los hermanos y creadores de la banda, Malcolm Young y Angus Young tuvieron la idea de llamar así a su grupo después de ver escrito AC/DC (la abreviación en inglés de corriente alterna/corriente continua) en la parte de abajo de la máquina de coser de su hermana Margaret. Desde el principio pensaron que este nombre concordaría perfectamente con el espíritu rockero y altamente enérgico que tenían pensado para su formación.

2. ¿Qué es la corriente AC y DC?

Las siglas AC/DC (en inglés) indican que un dispositivo eléctrico puede conectarse a la red eléctrica alterna e internamente la convierte en corriente directa o continua. La diferencia entre ambas es como se mueven los electrones dentro del material conductor: en la corriente continua se mueven en un solo sentido y en la corriente alterna se van alternando dos sentidos.

Brian Johnson, Malcolm Young, Cliff Williams, Angus Young y Phil Rudd de AC/DC. / Photo by Robert Knight Archive/Redferns

3. ¿Quién fue el primer cantante de AC/DC?

En el año 1973 Malcolm y Angus Young formaron AC/DC, reclutando como cantante a Dave Evans. Sin embargo, los miembros de la banda cuentan que su falta de compromiso con el grupo (y algunas diferencias personales con Angus Young) hicieron que fuera sustituido en apenas un año por Bon Scott, que sería el vocalista del grupo hasta su fallecimiento en 1980.

4. ¿Cuántos vocalistas ha tenido AC/DC?

A lo largo de su historia AC/DC ha tenido un total de cuatro cantantes, aunque uno de ellos fuera tan solo de forma temporal. El primero de ellos fue Dave Evans hasta que fue reemplazado por Bon Scott, que inspiró una de las obras más aclamadas de la banda: Back in Black, dedicada al vocalista como homenaje.

Tras la muerte de Scott y aunque se barajó la opción de diluir AC/DC, Malcolm y Angus Young reclutaron a Brian Johnson, quien se convertiría en la voz de la banda de rock desde los años ochenta hasta nuestros días, a excepción de una temporada en la que no pudo cantar debido a un problema de salud y fue fue sustituido por Axl Rose, vocalista de Guns N’ Roses.

5. ¿Cuál es la historia del logo de AC/DC?

El logo de AC/DC con sus letras de corte gótico separadas por un rayo es, probablemente, uno de los más reconocidos mundialmente de toda la historia de la música junto al de The Rolling Stones. Creado por el diseñador Gerard Huerta, y no por Bob Defrin como muchos creen (este último es el responsable de las portadas) no han sido pocos los bulos que han girado en torno a la tipografía del nombre de la mítica banda, desde vinculaciones satánicas hasta apología de la bisexualidad. Según su diseñador, pensó que una tipografía inspirada en Gutenberg casaría muy bien con el estilo de los AC/DC y no pudo estar más acertado, ya que, el logo se ha convertido en uno de los más históricos del rock.

6. ¿Es verdad que el ejército usó su música como tortura?

Es cierto y el ejército nunca lo ha negado. De hecho, esto no ocurre únicamente con la música de AC/DC. De Metallica a Eminem pasando Britney Spears o Barrio Sésamo, son muchas las canciones que el ejército estadounidense ha utilizado como elemento de tortura psicológica en Irak, Afganistán o Guantánamo.

7. Las canciones más famosas de AC/DC

Con veinte álbumes de estudio en el mercado, la inmensa mayoría publicados entre finales de los setenta y la década de los ochenta, son muchas las canciones reseñables que los británico australianos AC/DC han regalado a la historia del rock. Aunque es extremadamente difícil hacer una selección, desde LOS40 te dejamos 10 títulos de su discografía que son absolutamente imprescindibles: