La ‘Nochentera’ de Vicco en todas sus formas posibles: desde punk hasta en euskera

Nochentera es uno de los grandes éxitos del momento. Aunque Vicco no consiguió ganar el Benidorm Fest 2023 y llevar este tema al festival de Eurovisión 2023, su canción no para de sonar. Y es que su “noche ochentera” se ha colado en nuestras cabezas y no parece tener intención de desaparecer.

Como suele pasar con canciones tan queridas por el público, no son pocas las personas que se lanzan a hacer covers. Los más atrevidos incluso juegan con el tema y cambian el estilo o el ritmo. Y eso es lo que ha pasado con Nochentera, que se ha hecho tan viral que podemos encontrar decenas de versiones de todo tipo en redes sociales.

Hay quienes han cambiado el género del éxito de Vicco, el idioma, o incluso han creado divertidas versiones jugando con la letra. ¡Os presentamos las versiones de Nochentera que más nos han gustado!

Noan se lleva la canción al punk

El cantante asturiano Noan es un apasionado de géneros como el rock y el punk, además de un buen amigo de Vicco. Es por eso que pensó en llevar Nochentera a su terreno y hacer la versión punk del tema.

Ya había hecho esto antes creando la versión punk de la sesión de Bizarrap con Quevedo. Se hizo tan viral, con más de 150 mil que el artista se lanzó a hacerlo también con Nochentera, con la que pasó lo mismo. El vídeo tiene más de 400 mil reproducciones en Tik Tok.

Nochentera a ritmo de guitarra española

¿Te has preguntado alguna vez cómo sonaría Nochentera en versión flamenco? El cantante y tiktoker Luis Romero lo ha hecho realidad. Sus covers llevadas a este género son todo un fenómeno en Tik Tok, acumulando decenas de miles de visualizaciones.

Además del éxito de Vicco, Luis Romero ha hecho versiones flamencas acompañado de su guitarra de temas como El Merengue, el último single de Manuel Turizo; Remix Exclusivo de Feid y La Jumpa, de Bad Bunny y Arcángel, entre otras muchas canciones.

A mover el esqueleto con la Nochentera salsera

Y del flamenco a la salsa. Aquellos que les guste bailar ritmos latinos también lo pueden hacer con Nochentera en su versión salsa. El tiktoker Álvaro Parras dedica gran parte de su contenido a llevar éxitos del momento a otros estilos musicales. Lo hizo, por ejemplo, con la sesión de Quevedo y Bizarrap y el Punto 40 de Rauw Alejandro, añadiendo unas guitarras eléctricas que hacían estas canciones de lo más rockeras.

De cambiar el ritmo a cambiar el idioma

Todos sabemos que la versión original de Nochentera es en castellano. Pero, ¿y si fuera en otro idioma? ¿Cómo sonaría? La tiktoker Kai Nakai se ha hecho viral con su adaptación de la canción de Vicco al euskera. También lo ha hecho con otras canciones como Ea Ea de Blanca Paloma, Antagonista de Belén Aguilera o la Bizarrap session de Shakira.

Incluso la propia Vicco ha decidido acercar su canción a su ciudad natal. La catalana ha publicado un trozo de Nochentera en catalán acompañada de Uri Plana, uno de los componentes del grupo Siderland, que también participaron en el Benidorm Fest 2023.

Las versiones más originales

Además de variar el estilo de la canción, también ha habido quienes han optado por usar el ritmo original de Nochentera pero añadiéndole su propia letra.

Una de las más virales en tiktok ha sido la de la cantante Neva, que ha bautizado su versión como Lechentera. El vídeo ha conseguido tantas visitas que se ha unido Sofía Martín, compañera de Vicco en el Benidorm Fest 2023, al baile de Neva con cartones de leche al ritmo de “no es leche entera, es desnatada y no entera”

No lo vamos a negar, a veces nos ponemos nostálgicos. Es lo que le debe pasar a Roberto Lucha. El cantante y tiktoker vio en el ritmo de Nochentera la oportunidad perfecta para ponerle su propia letra basada en las costumbres y elementos más característicos de principios de los 2000. Seguro que hay más de un millenial que se siente identificado con esta “noche dosmilera”.

Y a ti, ¿se te ocurre alguna otra forma de versionar Nochentera?