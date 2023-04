La Oreja de Van Gogh explica en Acoustic Home HBO qué pasó en la marcha de Amaia Montero y reivindica a Leire

En un maravilloso escenario como Gáldar en Gran Canaria, La Oreja de Van Gogh se ha convertido en los más recientes protagonistas de la serie Acoustic Home de HBO que intenta comprender desde dentro todo lo que ha sucedido en la escena musical española. De la mano de Miquel Corral, la formación donostiarra ha ofrecido un espectacular show y ha contado todos los detalles sobre cómo nació el grupo, cómo fueron sus inicios y también el traumático momento que vivió la formación con la salida de Amaia Montero.

Leire, Haritz, Álvaro, Pablo y Xabi recorren diferentes escenarios muy canarios de la preciosa isla para recordar tódo lo que ha sucedido en sus casi 3 décadas que han tenido subidas, bajadas, cambios, amistad, crisis... Y desde luego lo más relevante fue el cambio de vocalista en 2007.

"Fue una durísima noticia, la peor que tuvimos. Alguien con el talento y carismático como Amaia... No quiero decir que un pianista o un bajista fuera más fácil de subsanar. Fue un mazazo. Intentamos que no ocurriera pero nos quedamos los 4 con un montón de canciones por escribir. Habíamos vivido de todo, ganado premios que ni sabemos decir, vendidos no se cuantos discos pero queríamos seguir adelante. Así que nos pusimos a crear un disco sin saber quién lo iba a cantar" explican los integrandes del grupo durante la entrevista.

Sin embargo, los de San Sebastián tenían claro que querían seguir adelante: "Empezaron a salir canciones y era La Oreja de Van Gogh. Lo que nos había llevado a juntarnos como grupo 10 años atrás y de disfrutar de la música, lo habíamos perdido un poco. La sensación era que estábamos muriendo de éxito. Entonces sucede lo de Amaia y parece que lo recuperamos escribiendo ese disco con Leire, de una más directa, emocional y sin pensar. Era auténtico. Son cosas que no tienes el control pero que nos devolvió esas sensaciones".

La reivindicación de Leire de La Oreja de Van Gogh

Entonces el Acoustic Home de HBO lanza la gran pregunta a través de su conductor Miquel Corral: "Buscábamos alguien amateur que hubiera vivido la música como nosotros. Y con Leire encajó. Había una gran parte de apuesta porque no nos conocíamos. Habíamos pasado una tarde con ella y teníamos que compartir la vida con ella. Pero fue muy natural: pensábamos que ya estaba. La primera gira tenía eso de morbo porque todo el mundo vino a ver a la nueva".

Después de explicar el criterio que tuvieron para apostar por Leire, Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde aseguran que fue una decisión arriesgada: "Otra clave es la naturalidad con la que ella entra en un papel ingrato en el sentido de que ella nunca ha querido echar tierra sobre nada. Quería tener la oportunidad de disfrutar del momento, de la música, de su pasión con muchísima naturalidad. Eso ayudó a que la gente comprendiera que tenía el derecho a vivir La Oreja de Van Gogh".

Y después del riesgo llegó el premio porque los cuatro componentes masculinos han vuelto a reivindicar, como hicieron desde el primer minuto, de la figura de Leire: "Tiene un mérito terrible porque Leire lo hizo no viniendo a ocupar el lugar de nadie sino creando su propio lugar, en silencio, sin hacer ruido, sin entrar nunca en la confrontación, construyendo su propio personaje en La Oreja de Van Gogh. Ese fue el gran trabajo: la discrección, la modestia para encontrar su sitio y su identidad en las canciones".

En ese sentido, Leire confirma lo que sintió cuando se unió a uno de los grupos más grandes del panorama musical español: "Recuerdo que cuando me llaman y me dicen que están buscando cantante todo el mundo sabía que se habían separado. Y pensé en que sólo había que vivir la experiencia de ser cantante de La Oreja de Van Gogh. Fue un proceso muy natural".