El impresionante cambio físico de Lele Pons y Guaynaa en dos años: “Querer es poder”

La boda de Lele Pons y Guaynaa se ha convertido en uno de los eventos del año. Y es que numerosos artistas y celebridades no quisieron perderse el día más importante de las vidas de estos dos jóvenes que han demostrado tener una conexión inquebrantable.

Lele y Guaynaa han estado en las duras y en las maduras, e incluso han ido de la mano en algunos de los cambios que han experimentado en sus vidas. Sin ir más lejos, el físico.

Y es que en 2021 decidieron dar un cambio radical, mejorar sus hábitos y ponerse en forma. Con constancia y fuerza de voluntad han conseguido llegar a su objetivo, y ahora presumen de ello en las redes sociales. Hace unas horas, Lele compartió unas fotos demostrando cómo han cambiado sus aspectos físicos en tan solo dos años.

Como era de esperar, numerosos fans y compañeros de profesión de ambos artistas han reaccionado al cambio de nuestros protagonistas. "Definitivamente querer es poder", dice uno de ellos. "Eso es lo que se llama un power couple", añade otro.

Hace unos días, la pareja de artistas estuvieron en LOS40 Global Show charlando con Tony Aguilar sobre la boda del año, su última colaboración Abajito y precisamente el body positive. ""En los últimos años mucha gente empezó a criticar mi cuerpo. Me decían: 'Tienes barriguita, ¿estás embarazada?'. Decidí ser más abierta y, antes de que la gente me critique, me expongo yo primero. Yo estoy feliz porque tengo un cuerpo normal", declara Pons.

Lo que se viene

Después del lanzamiento de Abajito, ambos tienen la vista puesta en un disco formado por doce temas: Capitulaciones. "Estamos muy emocionados porque decidimos lanzar el disco en esta época para prolongar la luna de miel y pasar más tiempo juntos", explicaban a Tony Aguilar. Ahora solo queda esperar para escucharlo y descubrir qué van a contarnos en todas y cada una de las canciones que lo componen.

¡Comienza la cuenta atrás!