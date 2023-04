Javier Rigau habla del estigma en su relación con Gina Lollobrigida: "Yo no heredé de nadie"

Risto Mejide lo ha vuelto a hacer. En el último programa de la temporada de Viajando con Chester, el presentador ha dado de qué hablar con los invitados que ha sentado en su sofá. Para esta despedida, el publicista ha elegido una temática de lo más suculenta: la (notable) diferencia de edad en el amor. Para ello, invitó a conocidos personajes con ciertas experiencias en esto: Melani Olivares, Pelayo Díaz, Pilar Rahola y Javier Rigau (exmarido de Gina Lollobrigida).

Una de las historias más llamativas fue la de Rigau, el empresario catalán que a principios de los 200 mantuvo una relación sentimental con Gina Lollobrigida —fallecida este mismo año a la edad de 95—, toda una estrella de Hollywood y un icono del cine italiano. La diferencia de edad entre ambos era de 34 años, lo que supuso todo un escándalo por entonces.

Javier Rigau en 'Viajando con Chester'. / Mediaset

Así fue el idilio de Rigau y Gina Lollobrigida

Pero la resta no fue lo único que chocó en su relación, ya que su idilio comenzó cuando la actriz de 'Pan, amor y fantasía', 'La burla del diablo' o 'Salomón y la reina de Saba' tenía 49 años y el empresario tan solo 15. Pese a la evidente fama de la artista, ambos supieron mantener su romance en secreto durante unos ocho años, pero eso no evitó que todo explotara.

"Pensaban en casa que era una persona muy agradable que tenía una simpatía extrema por el hijo mayor, que era yo, y así lo fuimos llevando", explicó Rigau en el sofá de Risto Mejide. Pero también recordó cómo fue el terrible momento en el que su madre se enteró de su idilio.

Fue en el ascensor de un hotel de Mónaco; donde se encontraban Rigau, Lollobrigida y su madre. Entonces, la artista soltó: "Qué raro que ningún periodista durante estos años haya sacado la verdadera relación que tenemos, que no hayan publicado que somos novios". El catalán miró entonces "la cara de terror" de su progenitora: "Es una de las cosas que más daño me hace".

Años más tarde, pese a los intentos de su familia por impedirlo, Javier Rigau y Gina Lollobrigida anunciaron a voz en grito en ¡Hola! sus planes de boda. "Ha de quedar muy claro que lo nuestro empezó hace mucho. Si no se tiene en cuenta van a pensar que estoy loca", comentó a la revista.

"Mi madre me dijo que me acababa de destrozar la vida yo solo, ella nunca aceptó esa boda, la que dijo que no nos casábamos fue mi madre", contó el empresario en el programa.

Rigau también relató al dureza de esos años y de cómo finalmente lograron llegar al altar en 2010, aunque el enlace no trajo más que problemas para ambos. Seis años más tarde, la actriz italiana denunció a su marido tras acusarle de haberla forzado a casarse, de contraer matrimonio sin su consentimiento. El caso se llevó a juicio, pero Rigau quedó absuelto.

"A los 27 años mi patrimonio era superior al de Gina"

En su paso por Viajando con Chester, Rigau quiso volver a recalcar ante Mejide que nunca se movió por motivos económicos en su relación con la estrella: "Yo era mucho más rico que ella [...] A los 27 años mi patrimonio era superior al de Gina".

"El estigma de que yo he ido con señoras mayores y que las he heredado...esto no hay quien me lo quite. Yo no heredé de nadie", empezó a explicarse el catalán. "Te voy a decir lo que yo siento últimamente cuando hay una pareja con una gran diferencia de edad. En primer lugar, el joven tiene el estigma de que nos estamos casando por un interés o puramente económico o para sacar algo", concluyó.

Por aquel entonces, tal y como relató el español, a Rigau lo definían en el entorno de Gina como "el problema de la señora". Pero, como a él mismo le contaron, el joven catalán no fue el primero en la vida amorosa de la artista.