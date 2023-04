Risto Mejide responde a las declaraciones de una amiga de Laura Escanes: "Está desvelando cosas íntimas mías"

Viajando con Chester, el programa de Cuatro presentado por Risto Mejide, despide otra temporada más con un programa especial en el que el publicista ha tratado algunos de los estigmas y prejuicios en las relaciones en las que existe una gran diferencia de edad.

Para hablar de este delicado tema, el presentador sentó en su sofá a cuatro personajes famosos que han pasado por esta experiencia: la actriz Melani Olivares,quien mantuvo una relación con un hobre 16 años mayor en Nueva York; Pelayo Díaz, expareja del fallecido diseñador David Delfín; la periodista Pilar Rahola, que lleva 25 años con la misma persona a la que saca una década y el empresario Javier Rigau, el viudo de la estrella italiana Gina Lollobrigida, 34 años mayor que él.

Pese a los emocionantes y llamativos testimonios de sus invitados, ellos no eran los únicos que tenían algo que decir. La temática del programa 'Amor sin edad', no fue casual y Risto Mejide aprovechó el momento para hablar de su propia experiencia como exmarido de Laura Escanes, madre de su hija, por la que siempre ha recibido críticas debido a los 22 años que los separan.

Atención a lo que se encontró @ristomejide dentro de varios libros el año pasado mientras firmaba ejemplares en Sant Jordi . #ChesterAmorSinEdad pic.twitter.com/7aEZKo6fha — Viajando con Chester (@Chester_cuatro) April 11, 2023

De hecho, el publicista rescató uno de los ataques de los que fue víctima hace un año, cuando estaba en una firma de su libro en Barcelona por Sant Jordi. En el espacio de Viajando con Chester, el presentador mostró la espeluznante nota anónima que le dejaron: "¿Ella (Escanes) es muy madura para su edad? ¿O tú muy pedófilo?".

La reacción de Risto Mejide a las críticas

Inevitablemente, el presentador sacó a colación las muchas ampollas que ha levantado por sus últimas parejas —Laura Escanes y su actual novia, una joven de 26 años— y los prejuicios de la sociedad. En este sentido, Mejide quiso responder: "¿Esa persona no tiene criterio para escoger de quién se enamora? Esta relación desde el principio, solo por tener una diferencia de edad está manchada de prejuicios ajeno y eso es lo que yo denuncio".

Pero este no fue el único reclamo del publicista. Aprovechando el contexto y el entorno, Risto Mejide rompió su silencio y respondió a una amiga cercana de su ex, Escanes, quien criticó las relaciones con gran diferencia de edad.

Se trata de Sindy Takanshi, ciberactivista, que dio su opinión a través de su canal de TikTok: "En el momento en el que tú estás por encima en experiencia vital es mucho más fácil que tú las puedas manipular más fácilmente. Aquí existe un abuso de poder, el que te da la fama y la edad. Si tú utilizas ese poder en todas tus relaciones como un reclamo, eso es lo verdaderamente peligroso".

Además de concederle a sus invitados la posibilidad de opinar, el presentador dio su opinión y se mostró muy tajante: "Lo que me molesta es que esta chica es amiga de mi ex. Cuando ella dice 'y otras relaciones que ha tenido en medio que no se conocen' está desvelando cosas que son íntimas mías".

Así, Mejide explicaba que esta información él la confió en su intimidad. "Lo que me molesta es que para atacarme de esa manera tan pueril y tan inconexa, utilice información privada [...] Una persona que ha estado en mi círculo íntimo, en un entorno en el que tú te relajas y cuentas cosas, que nunca pensarías que va a ser utilizado públicamente", concluyó.