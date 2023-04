A Bebe Rexha le llueven las críticas por un vídeo promocional de su nuevo single con Snoop Dogg

Bebe Rexha continúa con la promoción de su nuevo álbum de estudio, Bebe, que verá la luz en apenas un par de semanas. Por ello, este mismo jueves 20 de abril estrenará su nuevo sencillo que es una colaboración junto a Snoop Dogg bajo el título de Satellite.

La artista y el rapero han promocionado a través de sus diferentes redes sociales el estreno de la canción. Sin embargo, la manera de hacerlo no le ha gustado a todo el mundo incluyendo a algunxs seguidorxs de la propia artista que han llenado sus publicaciones de críticas.

Este aluvión viene dado por el hecho de que, como cabía esperar, el tema entre Snoop Dogg y Bebe Rexha ha nacido rodeado de humo. Imaginamos que nos pilláis por donde vamos. Y no solo su concepción y su temática parece estar relacionada con el hecho de fumar 'hierba' sino que en un vídeo hemos podido ver como el solista le enciende uno a la solista.

"Esto es buena mierd*" se escucha decir a la estadounidense en un par de ocasiones después de darle una calada. Más allá de que muchxs opinan que se trata de una representación y no de consumir drogas delante del público, otros han criticado que la intérprete de esta imagen en torno a su nueva canción.

Sólo en la primera página de comentarios y respuestas a la publicación de Instagram encontramos mensajes como estos: "Esto no estaba en mi tarjeta de bingo del 2023", "Gente alrededor de todo el mundo sufre cada día por culpa de las drogas y vosotros los artistas estáis dando mal ejemplo. Dejando de seguirte en 3, 2, 1...", "Fumar no es algo guay. Por favor no fuméis", "Parad las drogas" o "esta es la imagen que Bebe Rexha quiere mostrar a las jóvenes generaciones: que fumar hierba es bueno"...

Como decimos, ante el aluvión de críticas que está recibiendo la intérprete han sido muchos los que han salido en su defensa asegurando que simplemente se trata de una representación para promocionar la canción de su nuevo disco aprovechando esa fama de Snoop Dogg. El caso es que en TikTok a la cantante tampoco le ha ido mucho mejor después de que pusiera una imagen en la que pedía a la gente que adivinara su peso.

Aunque Bebe Rexha siempre ha mostrado su físico de forma natural y ha criticado a aquellos que no conciben vestirla por sus curvas, no parece la mejor manera de quitar el objetivo sobre el físico de las mujeres preguntando por su peso...