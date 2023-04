Adiós a Carpool Karaoke: Adele y James Corden terminan bañados en lágrimas

Podríamos enumerar durante horas a la ingente cantidad de estrellas mundiales que han pasado por el coche musical más famoso de la última década. Carpool Karaoke dice adiós al igual que Late Late Show de James Corden. Pero se despide por todo lo alto con una última protagonista: Adele.

O más bien podríamos decir que se despide por todo lo bajo porque la cantante y el presentador británico no han podido evitar terminar bañados en lágrimas recordando su historia. Una amistad que se remonta atrás en el tiempo y que incluye a sus familias y que incluso desembocó en la composición de la canción I drink wine tal y como han confirmado durante el espacio de más de 20 minutos de duración.

Adele y James Corden han cantado algunas de las canciones más emblemáticas de la inglesa como Rolling in the deep, Love is a game o la citada I drink wine. Además, han recordado algunos fragmentos de momentos clave en la historia de este formato que cambió el entretenimiento y la forma en la que los artistas se presentaban para promocionar sus canciones.

BlackPink, Justin Bieber, Lady Gaga, Bruno Mars, Paul McCartney, Chris Martin, Stevie Wonder, Mariah Carey, BTS, Bad Bunny, Kanye West, Ed Sheeran, Celine Dion, Jonas Brothers, Camila Cabello, Miley Cyrus, Demi Lovato, Christina Aguilera, Harry Styles, Red Hot Chili Peppers, Selena Gomez, Sia, Niall Horan, Lizzo, Meghan Trainor, Ariana Grande, Lil Nas X, Michael Bublé, Rod Stewart, Britney Spears, Jennifer Lopez, Will Smith, Elton John, Nicki Minaj, Sam Smith, Migos, Barbra Streisand, Gwen Stefani, Billie Eilish, Sia, One Direction, Madonna, George Michael Pink, Shawn Mendes, Take That, Michelle Obama... La lista de estrellas es inagotable y brutal.

Las lágrimas de Adele y James Corden en el adiós al Carpool Karaoke dejan claro que este espacio promocional también ha sido algo más para muchos artistas que llegaron a convertir en un objetivo participar en el show. Nada de extrañar si tenemos en cuenta que los vídeos más vistos del programa superaron los 200 millones de visitas.

La cantante británica ha sido la reina de este formato. Y todo pese a que Justin Bieber participó en más ediciones pero sus apariciones han sido las más icónicas, las más vistas y ya forman parte de la despedida oficial del programa. ¡Adiós Carpool Karaoke!