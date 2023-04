Blas Cantó presenta la primera y sorprendente colaboración de ‘El Príncipe’

Queda menos de un mes para que por fin vea la luz El príncipe, el nuevo álbum de estudio de Blas Cantó. Un trabajo discográfico en el que el artista reconoce haber salido de su zona de confort después de atravesar una dura crisis personal. Su música está conectando muy bien con su público y su objetivo es seguir presentando las canciones de esta nueva aventura musical incluyendo su primera y sorprendente colaboración.

A través de las redes sociales del artista hemos podido saber que Las cosas claras será el nuevo sencillo del murciano. Una canción en la que compartirá protagonismo con Carmen de León. El tema se estrenará el próximo 28 de abril por lo que apenas quedan un par de días para que podamos disfrutarlo.

"No sabéis la emoción que siento por cantar con @carmendeleon 🌻. Una de las artistas más increíbles que he conocido en los últimos años. Me enamoró hace ya algún tiempo, y no pude resistirme a pedirle que cantara conmigo LAS COSAS CLARAS. Disponible este 28 de abril en todas las plataformas digitales, y nuevo adelanto de EL PRÍNCIPE. Qué ganasssssss!!!!!!" posteó Blas Cantó junto a la imagen promocional del single.

"A ROMPER MI NIÑO! ❤️" le contestó su compañera en esta canción que recogerá el testigo de El bueno acaba mal, Marte y A fuego, los sencillos que Blas Cantó ha presentado durante los últimos meses. Un viaje que comenzó en el pasado verano y que está a punto de ver la luz el próximo 19 de mayo.

El solista presentó durante el verano pasado las primeras pistas de lo que iba a ser su próxima aventura musical. Un proyecto discográfico en el que apuesta por una nueva imagen, nuevos sonidos e incluso nueva actitud ante la vida después de una de las etapas más duras de su vida. Muchxs de sus seguidorxs ya han podido disfrutar en vivo y en directo de la gran mayoría de canciones que formarán parte de El Príncipe. Porque el solista murciano presentó durante el pasado mes de marzo en dos secret shows celebrados en Madrid y Barcelona canciones como Tempo, Animal distinto, La cura o El perdedor

"Ojalá os encante tanto como a mí, y ojalá también, que cuando escuchéis las canciones podáis sentir lo que yo sentí al escribirlas y al cantarlas. Y cuando ese momento llegue, descubriréis que, tal vez, no era todo como parecía" expresó el cantante sobre su segundo disco en solitario.