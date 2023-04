El primer beso gay del fútbol español: Lejárraba, portero del Marbella, rompe el tabú de la homosexualidad

Resulta duro pensar que hemos tenido que esperar hasta 2023 para verlo pero no por ello no vamos a dejar de celebrarlo. Porque el fútbol español ha vivido el primer beso gay de manera pública en un mundillo en el que la homosexualidad sigue siendo un tema totalmente tabú.

Desafortunadamente el universo del deporte rey sigue inundado de mentes prehistóricas que piensan que solo hay una forma de amar y el resto es poco menos que una desviación. Pero si algo nos ha demostrado Alberto Lejárraba, portero del Marbella, que el amor no entiende de limitaciones.

Durante los actos de celebración del ascenso de su equipo a la Segunda RFEF, el guardameta lo celebró como le pedía su cuerpo: besando a su pareja. Y el beso ha dado la vuelta al mundo. Sin exagerar. Medios de comunicación de todo el mundo celebran este paso adelante en el fútbol español, uno de los últimos en Europa en empezar a dar pasos en la inclusividad y la igualdad.

Aquellos que no quieren diversidad ni felicidad para todos siguen diciendo que a ellos les da igual y que no es noticia. Pero desafortunadamente sí lo es y tiene que serlo para empezar a normalizar algo que se ha utilizado como insulto contra muchos futbolistas (no hace tanto del XXXX maric**).

Si salimos a la calle y preguntamos a la gente por el nombre de algún futbolista homosexual seguramente nos miren con cara rara porque es un tema aparentemente tabú del que no suele hablarse. Y dado que millones de personas en España practican este deporte, es estadísticamente imposible la supuesta "heteronormalidad".

Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas! Esta vez nos tocó vivir lo bonito de esto! GRACIAS ❤️ ❤️ pic.twitter.com/gwsvZQztDW — Alberto Lejárraga (@alberto_leja) April 25, 2023

"Muchas gracias por estar siempre a mi lado, en las buenas y en las no tan buenas. Esta vez nos tocó vivir lo bonito de este. Gracias" escribió Alberto Lejárraba en sus redes sociales junto a la citada imagen que hoy abre centenares de diarios digitales de todo el mundo. Y no nos podemos alegrar más...

En el fútbol femenino son más habituales los casos de jugadoras que han hablado libre y abiertamente de sus relaciones, sean del signo que sean. Pero hasta ahora el fútbol masculino español parecía la última cueva donde no entraba la luz. Hasta los últimos años.

Los pasos dados por Joshua Cavallo en Reino Unido o de Jakub Jankto en España han sido fundamentales para que miles de niños y niñas se den cuenta de que pueden vivir con libertad su sexualidad. Alberto Lejárraba lo ha dejado plasmado en este beso que ya es historia del fútbol.