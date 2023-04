Rihanna arrasa en CinemaCon 2023 y sorprende con su nuevo proyecto para la gran pantalla

Cada aparición pública de Rihanna en este 2023 se está convirtiendo en un auténtico baño de masas. La Ririmanía se ha desatado en todo el mundo. Una consecuencia lógica después de varios años de ausencia de la primera fila de la actualidad musical provocada por su silencio discográfico.

Después de arrasar en la Super Bowl soltando el bombazo de su segundo embarazo y de conquistar millones de corazones con su actuación en los Oscar 2023, la de Barbados se ha lanzado ahora a triunfar en la gran pantalla. Para ello se dio un auténtico baño de masas en la celebración anual de CinemaCon.

El evento en el que algunas de las principales majors de Hollywood están presentando sus futuras y esperadísimas novedades ha recibido al visita este fin de semana de Rihanna que ha sorprendido con su nuevo proyecto para la gran pantalla. No será su primera participación cinematográfica aunque hasta ahora ni las críticas ni la taquilla soplan a favor.

"Me presento en pijama en mi tercer trimestre" empezó explicando Rihanna nada más subirse al escenario del Cinemacon feliz de estar en la recta final de su embarazo. La cantante, mujer de negocios y actriz confirmó entonces su participación en la nueva adaptación de animación de Los Pitufos que será dirigida por Chris Miller (responsable de El Gato con Botas).

Un papel en el que dará voz a pitufina y cuya motivación parece no estar solo en sus anhelos artísticos. Rihanna ha bromeado sobre lo que ser pitufina podría suponer para ella en un futuro: "Espero que esto me dé buenos puntos con mis hijos algún día". No será la primera vez que dobla a un personaje animado, algo que ya hizo en Home, donde además aportó su música.

Rihanna ha demostrado en sobradas ocasiones que es una artista repleta de talento y capaz de brillar en cualquier terreno: ya sea el de la música, la televisión, la moda o la cosmética. En el cine aún no ha demostrado su versatilidad ya que todos sus papeles hasta la fecha han sido duramente criticados (Guava's Island, Ocean's 8).

El nuevo proyecto de Paramount Pictures ya tiene a grandes nombres como Chris Miller y Rihanna embarcados en el proyecto y ahora solo falta conocer cómo será la implicación de la artista en la película: si solo a nivel interpretativo o también musical como pasó en la reciente Black Panther Wakanda Forever.