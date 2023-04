Rakky Ripper pone fecha a su primer single después de su paso por el Benidorm Fest

Tres meses después de poder verla como una de las participantes del Benidorm Fest, Rakky Ripper ha anunciado la llegada de su primer single del año: Dura; una canción que ya habíamos podido escuchar entre el setlist de sus conciertos.

La sucesora de Tracción, que ya acumula más de 1,2 millones en la plataforma y que le permitió hace unas semanas cumplir su sueño de haber alcanzado los 100.000 oyentes mensuales, llega con la colaboración del productor detunedfreq, uno de los grandes responsables de toda la oleada de música electrónica de la que estamos siendo testigos dentro del panorama nacional y encargado, por ejemplo, de uno de los últimos grandes éxitos de María Escarmiento: su versión de Puedes contar conmigo de La Oreja de Van Gogh.

La andaluza llevaba desde el comienzo de esta semana mostrando algunos de los fragmentos del tema en TikTok y Twitter, soltando píldoras de la canción que finalmente llegará a las plataformas el 9 de mayo, lanzándose un martes, entendemos, para no coincidir con la conversación social que acaparará durante todo el fin de semana el festival de Eurovisión.

Dura llega, además, después de unas publicaciones en Twitter de la artista relacionadas con las dificultades que se estaba encontrando en la industria para seguir con los ritmos de lanzamiento de temas para un cantante independiente: "el benifest me ha dado experiencias maravillosas y ahora me escucha gente lindísima a la que amo mil pero no sé como expresar lo cansada que me siento de intentar seguir con el ritmo d lanzamientos no teniendo un p00to duro. No paro de escribir y quiero daros música nueva pero lo llevo todo yo sola y siento que no llego y luego está el miedo a que te olviden y las típicas mierdas de artista indie en fin otro día más en la ofi".

Paralelamente al lanzamiento de este single, Rakky Ripper se ha unido a la fiebre de BB trickz versionando su Missionsuicida desde una perspectiva mucho más amable, que ha acumula 76.000 reproducciones y las 430.000 cuentas alcanzadas bajo el título mission: amigas, cambiando además la portada con la bandera de España y el toro de Osborne por la bandera republicana y una vaca.

Cambiamos la tracción por la limusina XXL con sofá. Rakky Ripper vuelve para quedarse.