Samuraï lanza 'Beso nuclear', su canción favorita de su próximo EP: 'Artillería'

Terminamos el mes de abril con una nueva canción de Samuraï. La artista madrileña, que en los últimos años ha destacado dentro de la escena nacional por difuminar poco a poco las barreras entre su pop alternativo y los circuitos de la música mainstream, empezaba el 2023 anunciando un nuevo EP compuesto por seis canciones bajo el nombre de Artillería.

Durante el mes de febrero nos regaló su lead single, Tiro al aire, y a finales del mes de marzo lanzaba a las plataformas Pared y Espada. Ahora, termina el primer tercio del año con su tercer avance, Beso nuclear, un tema que ha calificado como su favorito de este proyecto.

Entre los tres vídeos lanzados hasta el momento (un videoclip y dos lyric vídeos) podemos ver un denominador común en el que juega con el imaginario de las armas haciendo honor al título del proyecto: una bala atraviesa las pantallas de nuestros ordenadores de izquierda a derecha con el nombre de la canción que estamos a punto de presenciar.

Y es que Aroa Lorente, la chica detrás del nombre artístico, nos vuelve a demostrar que es una mujer de emociones a flor de piel, sentimientos intensos y con tendencia al masoquismo. Durante el videoclip podemos verla besándose con un hombre mientras dos pistolas apuntan directamente hacia sus cabezas. Por delante, los versos que nos adelantan el contenido de la canción.

"Hoy si me apetece hablar de amor, cómo tus brazos anudan mis costados. Tu nombre es la daga que rasgó mi voz, me matas la cordura estallando en mis manos" entona durante la primera estrofa de la canción. Un tema que, sin duda, explora cómo el amor es un sentimiento que nos hace perder el control, lanzarnos al vacío sin pensar en las consecuencias y que no nos importe que el mundo explote y arda a nuestro alrededor. Una canción para la que Samuraï se ha rodeado de los productores 3KMKZ, Oliver García Cerón, José Héctor Portilla Rodríguez y Héctor Rubén Mena Escudero, que participan también junto a la artista en su composición.

Paralelamente al lanzamiento de este tema, Samuraï ha anunciado (por fin) los primeros conciertos de su gira por las salas del país. En concreto lanzaba a través de sus redes sociales el cartel con las fechas de Madrid y Barcelona, que tendrán lugar en la Sala Independance el próximo 2 de diciembre y en la Sala La Nau al día siguiente, en la capital y la ciudad condal respectivamente.

Mientras esperamos la llegada del resto de canciones, podemos seguir disfrutando de la calidad de su música, una que nos atraviesa como una bala directa al corazón.