Escenas post-créditos ‘Guardianes de la Galaxia: Volumen 3’: ¿Cuántas tiene y qué significan realmente?

Todo principio tiene un final, y si no, que se lo digan a nuestros Guardianes de la Galaxia. El escuadrón más gamberro de Marvel Studios comenzó sus andadas allá por 2014, y pese a una historia algo truculenta —antes de esta tercera parte, James Gunn fue despedido y readmitido por Disney a la vez que era fichado por DC— ya tiene un desenlace para una de las trilogías más locas del MCU.

A partir de este 4 de mayo ya se puede disfrutar de esta aventura, cuya condición de final no es un spoiler, sino una aclaración: con Gunn se irá esta formación de los Guardianes, la que hemos visto crecer a través de dos películas e incluso en los mayores conflictos del universo —hicieron su debut como Vengadores en Infinity War y Endgame—. Aunque eso no quita que vayamos a seguir viendo a este particular equipo por futuras producciones de Marvel.

En esta ocasión, los Guardianes se verán en su cruzada más comprometida, y hayas visto o no la película seguro que tendrás la duda: ¿Cuántas escenas post-créditos hay? Es obvio que Gunn no se habrá podido resistido a colocar alguna, aunque la pregunta es obligada teniendo en cuenta que rompió récords en su pasada película colocando hasta cinco.

Mantis, Drax, Peter y Nébula en la película. / Disney

Para este Volumen 3 se ha vuelto a reducir el número a dos, como viene siendo habitual en las cintas de Marvel Studios. Aun así, es de lo más interesante indagar en qué significan y cómo afectan al futuro de las películas; sobre todo porque pueden ser clave a la hora de muchos proyectos que están por venir. Sigue leyendo si quieres saber qué nos cuentan:

Primera escena post-créditos

Es oficial: los Guardianes de la Galaxia que conocimos peleando por la Gema del Infinito del Poder se han disuelto. Drax y Nébula dirigirán una nueva civilización a partir de los salvados del Alto Evolucionador, Mantis se ha ido a vivir su propia aventura, Peter ha querido reencontrarse con su familia en la Tierra y Gamora darlo todo con los saqueadores. Rocket, por su parte, es el nuevo capitán de los nuevos Guardianes.

Y precisamente esto es lo que vemos en la primera escena post-créditos, Rocket haciendo gala de su nuevo puesto con el Hooked on a feeling de Blue Swede de fondo —canción que sonaba al inicio de la primera película— con un nuevo equipo repleto de caras nuevas. Además de su inseparable Groot —que tiene un nuevo aspecto—, están Kraglin y la perra Cosmo, que ya habían colaborado antes con los Guardianes. A ellos se les suman los nuevos reclutas Adam Warlock, su peluda mascota Blurp y una de las niñas restacadas de la que apenas se conocen datos.

Los guardianes al completo. / Disney

Pero a los lectores de cómics más ávidos no se les escapará que se trata de Phyla-Vell, una heroína conocida en las viñetas con habilidades energéticas y con un origen distinto al original —es hija de Mar-Vell, que en el MCU apenas existe como tal, sino reimaginado en Capitana Marvel—. De esta forma, cierra el nuevo equipo de los Guardianes de la Galaxia, que seguro que volverán en algunos futuros eventos del MCU. Al menos, ese último plano dispuestos a luchar deja claro que no se cansarán de salvar la maldita galaxia.

Segunda escena post-créditos

Y si la primera escena mostraba cómo se movía el nuevo equipo de Guardianes, esta nos enseña cómo es la nueva vida terrenal de Starlord. El terrícola se ha reunido con su abuelo biológico después de tantos años, y tiene que adaptarse poco a poco a la rutina estadounidense.

Peter Quill en 'Guardianes de la Galaxia: Volumen 3'. / Disney

Por ella pasa desayunar tranquilamente unos cereales con leche —algo que seguro que también hacía en el espacio, pues siempre ha sido un hombre de lo más humano— junto con su abuelo, que lee tranquilamente el periódico en la cocina. Como curiosidad, entre los titulares se puede ver cómo Kevin Bacon quiere contarlo todo sobre su "abducción extraterrestre", una clara referencia al especial de Navidad de los Guardianes que emitió Disney+ el pasado diciembre de 2022.

Aun así, lo más llamativo de la escena es su final. No es que Peter se levante y empiece la acción, sino que un fundido a blanco deja el texto "El legendario StarLord volverá" dejando claro que su paso por el MCU no se acaba con el final de estos guardianes. ¿Tal vez una película en solitario? ¿Una serie de Disney+? ¿O tal vez un puesto de honor en el nuevo equipo de los Vengadores? Habrá que esperar para verlo, pero queda rato que aún queda Peter para aburrir.