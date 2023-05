Amber Heard pone tierra de por medio con Johnny Depp y se muda a España: así es su nueva vida

Casi un año después de que el jurado decidiera, de forma unánime, darle la razón a Johnny Depp en el juicio contra su exmujer, Amber Heard, por difamación; ambos han empezado una nueva vida de forma totalmente paralela. Mientras él inaugurará la próxima edición del Festival de Cannes, ella ha tenido que poner tierra de por medio y empezar de cero en otro país.

España ha sido el lugar elegido por Amber Heard para levantar un nuevo hogar junto a su hija de dos años Oonagh Paige. Tal y como se ha hecho eco la prensa española e internacional, Madrid, capital de nuestro país, ha sido la candidata seleccionada para echar raíces.

La nueva vida de Amber Heard, lejos de Johnny Depp

Según recoge Daily Mail en declaraciones de una amiga de la actriz, Heard sabe hablar español perfectamente y está "feliz": "No creo que tenga prisa por volver al trabajo o a Hollywood".

El último proyecto profesional de Amber Heard fue en 2019, cuando la intérprete rodó la película Aquaman and The Lost Kingdom (que llega a nuestros cines a finales de año) y el filme In The Fire, conde comparte protagonismo con Eduardo Noriega.

Tras la venta de su hogar, la prensa ya se ha hecho eco de su nueva residencia en tierras españolas. Aunque esta no es la primera vez que Amber Heard visita nuestro país, ni mucho menos. Ya hace unos meses, por octubre del año pasado, la actriz texana pasó uan temporada en Palma de Mallorca, en Costix.

Johnny Depp, por su parte, también ha dado un giro a esta nueva etapa que comienza y parece haberse volcado de lleno en el trabajo. Este verano arrancará una nueva gira por Europa junto a su grupo de rock Hollywood Vampires y está pendiente de estrenar su última película, Jeanne Du Barry, que será la que inaugure Cannes este año.

El acuerdo entre ambos tras el juicio

La actriz tuvo que vender su casa ubicada en Yucca (California, EE.UU.) por un millón de dólares un valor muy superior al que ella desembolsó al adquirirla después de la sentencia judicial por la que deberá pagar a su expareja 15 millones de dólares de demanda.

Pero tras el veredicto del jurado, que daba la razón a Depp, la defensa de Heard pidió anular el juicio por presuntas irregularidades en el proceso. Poco después, sin embargo, la intérprete reculó y anunció a través de las redes sociales que había llegado a un acuerdo con su exmarido.

Así, en lugar de pagar la demanda de 15 millones de dólares, finalmente tuvo que desembolsar un millón, una cantidad a la que sí podía hacer frente. Pese a todo, Heard siempre ha sostenido que no se arrepiente de haber escrito aquel artículo de opinión en el que se declaraba víctima de violencia doméstica por quien fuera su esposo y una reconocida estrella de Hollywood.