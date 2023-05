¿Cuál es el origen del soul? La breve historia del género que estalló con Salomon Burke

Viajar por la historia supone también hacer un repaso por la música y sus orígenes, ya que esta cuenta con una infinidad de expresiones. Y es que en el momento en el que conocemos el nacimiento de determinados géneros y sus diferentes manifestaciones artísticas, resulta más sencillo entender cómo la música siempre es el hogar al que todos ansiamos regresar. Por lo que no es de extrañar que durante muchos años haya sido el altavoz que utilizaban determinadas minorías sociales para protestar contra las desigualdades. Este patrón se ha repetido a lo largo del tiempo y el soul ha sido un ejemplo más de ello.

Este estilo musical sigue resonando con fuerza entre las nuevas generaciones y sirve como fuente de inspiración para otras fórmulas musicales más novedosas. No hace falta irse muy atrás en el tiempo para darse cuenta de que el fenómeno Amy Winehouse, pese a tener tintes de muchos géneros, no puede entenderse sin el soul. De hecho, la artista consiguió hacer renacer un estilo que a priori estaba olvidado y con el que el público, sin ni siquiera saberlo, estaba deseoso de volver a conectar.

Pero realmente ¿de dónde proviene este género musical? El origen de la música soul se sustenta en otros estilos musicales norteamericanos como el blues y el góspel. Fueron los esclavos negros provenientes de África los que propiciaron sus nacimientos y estos fueron evolucionando poco a poco y acabaron sentando las bases de muchos de los géneros musicales que hoy en día conocemos, incuido el soul.

Como su propio nombre indica, se trata de un género con “alma”, ya que la palabra soul en inglés significa justo eso. Este lema, que el soul recoge a la perfección, se podía apreciar en muchas de sus canciones, en las cuales predominan historias repletas de sufrimiento y desesperanza. Dos sentimientos que la población negra de Estados Unidos vivió durante mucho años.

El origen de la música soul

El soul nació a finales de los años 40 en un contexto social y económico de enorme dificultad, ya que muchos países se encontraban sufriendo los estragos de la Segunda Guerra Mundial y de la crisis económica de los años 30. Paralelamente, la comunidad negra había empezado a sublevarse y a dar sus primeros pasos para conseguir la igualdad, una filosofía que despertó un movimiento de conciencia social mundial. Tanto fue así que muchos afroamericanos comenzaron a dejarse llevar por el espíritu de lucha por la igualdad de Martin Luther King.

Es así como este estilo musical nacía de un entorno inestable económicamente hablando, pero en el que reinaba la nostalgia y la soledad desde el lado más artístico. Sólo hace falta escuchar canciones como Cry to me, Just out of each y Down in the valley de Salomon Burke para comprobarlo. Aunque Burke fue considerado el pionero del soul, no fue el único, ya que Brother Joe May, Lucky Millinder y Otis Redding fueron otros músicos influyentes los inicios del género.

El salto internacional del soul: de los 50 a los 70

El soul poco a poco fue calando hondo por igual en blancos y negros hasta que en los años 50 pegó un salto gradual a todos los rincones del planeta. Sin embargo, la alegría les duró poco a los amantes del género porque, por entonces, el R&B empezó a sonar con fuerza en Europa y esto trajo consigo lo que se etiquetó como la “invasión británica” con iconos míticos como The Rolling Stones y The Beatles.

Además, durante esta nueva década, el soul se convirtió en un medio de expresión para la sociedad que vivía en una situación de extrema pobreza, ya que las condiciones cada vez eran peores afectando especialmente a la población negra. Algo con lo que ya no se identificó la población blanca, que en un principio acogió con los brazos abiertos este nuevo género, pero que pronto le acabó dando la espalda por su componente de crítica social.

Ya en 1964, Billboard, que hasta entonces hacía distinción por raza, eliminó de sus listas musicales aquellas que fueron creadas para la comunidad negra y diseñó un Top 40 estadounidense en el que se integraban todas las canciones (independientemente de su procedencia). En esta lista convivieron el soul y el blues en un contexto social que cada vez era más tolerante.

Poco después, este género musical se fue concentrando en determinados puntos geográficos de Estados Unidos. Por un lado, estaba Filadelfia, lugar en el que se fundó uno de los estudios de grabación referentes en el soul: Sigma Sound Studios. Por él pasaron artistas y bandas tan conocidas como The Delfonics, McFadden & Whitehead, Billy Paul, Lou Rawls y Harold Melvin & Blue Notes.

Billy Paul riéndose en la pre-party de los Grammy en 2008. / Getty / Noel Vasquez

La popularidad de este estudio aumentó tanto que algunos músicos como David Bowie quisieron grabar en él y ¡lo hicieron! El británico público el disco Young Americans junto con la banda principal de Sigma Sound Studios.

Por otro lado, otro de los grandes epicentros se encontraba en Alabama con el sello Muscle Shoals, un estudio que fue bautizado como la “fábrica del soul”. Artistas como Etta James, Wilson Pickett, Clarence Carter, Joe Tex y las mismísima Aretha Franklin fueron algunos de los primeros artistas que se dejaron ver por este estudio.

Otro de los puntos se concentraba en Memphis. Allí estaba Stax Records, un estudio en el que los socios fundadores pertenecían a la etnia blanca, lo que facilitó la colaboración de artistas con diferentes razas. Detroit también fue un punto clave para la consolidación del soul, ya que allí se instaló el sello más exitoso e influyente de todo el género musical: Motown.

Una nueva era

Durante los años 70, el soul terminó ganarse su merecido puesto en la industria musical como tanto habían deseado sus precursores. Pero como ya había pasado en otras ocasiones, este género musical pronto evolucionó hacia otros ritmos musicales como el funk y, poco a poco, terminó sentando las bases de algunos sonidos de nuevos estilos como la música disco, el urban y el hip-hop.

Desde entonces hasta la actualidad han sido varios los artistas que han trabajado bajo su influencia; eso sí, algunos mantuvieron más que otros esa esencia primitiva que comenzó de la mano de Salomon Burke. Parte de ese muestreo de artistas que se han sumergido en los ritmos del soul en los últimos tiempos han sido Adele, Sam Smith, Michael Kiwanuka o Amy Winehouse, por citar algunos.