¿Cuál es el origen de la música disco? La historia del género que propulsó Bee Gees

Existen numerosos estilos musicales, pero es cierto que la música disco aterrizó para revolucionarlo todo. Este estilo, que contiene influencias del rhythm & blues,el soul y hasta el founk, nació en Filadelfia en los años 60. El entorno no era fácil ya que todo el ámbito musical estaba dominado por aquel entonces por el soul, aunque pronto muchos artistas acabarían abriendo la puerta a un nuevo estilo, que pronto se bailaría en todos los locales y discotecas.

Este género musical desciende del soul, pero pronto su evolución permitió el nacimiento de la música disco. Así es como el Bee Gees se convirtió en ese punto de unión entre el soul antiguo y el nacimiento de este nuevo género. Se trató del primer referente de música que a través de en melodías y arreglos orquestales provenientes del propio soul, acabó inspirando a numerosos artistas y grupos que serían conocidos en distintas partes del mundo.

Pese a que su boom no vino hasta varios años después, Nueva York, concretamente, la sal Estudio 54 se convirtió en uno de los máximos exponentes de la música disco desde sus inicios, ya que fue el lugar en el que se dio a conocer este tipo de música con el fin de que todos bailasen, se divirtiesen y liberasen de la cotidianeidad de sus vidas y de los problemas sociales y políticos derivados de la Guerra de Vietnam.

De esta forma, cientos de jóvenes afroamericanos, latinos, gays, lesbianas, travestis y todos aquellos colectivos que fueron fuertemente marginados por las leyes encontrarán en este nuevo género musical un refugio en el que poder soltarse la melena.

La sala Studio 54 de Nueva York en los años 70 llena de gente bailando. / Getty / Bettmann Archive

Pese que todos acudían principalmente a la sala Estudio 54, considerada el templo de la música disco, ponto empezaron a dejarse ver por otras salas de prestigio como The Limelight, Magique, Paradise Garage... Y así fue como empezó a hacerse famoso el término pinchadiscos, ya que fueron los encargados de amenizar las pistas de baile y popularizar temas de éxito en todo el mundo. Y justo el hecho de utilizar discos para hacer sonar la música en las salas fue lo que llevó a denominar este nuevo género como música disco.

Además, esto trajo consigo otro nuevo término muy conocido en los años 70 que era boogie, el cual hacía referencia a un género que guardaba sus similitudes a la música disco con la única diferencia de que ponía más énfasis en los ritmos melódicos.

La edad dorada

Pese a que sus inicios auguraron un futuro esperanzador para este incipiente género musical, no sería hasta 1975 cuando la música disco conquistó la cima. Las discográficas, conscientes de que la música disco sería un nuevo nicho a explotar escuchándose en todos los rincones del mundo, acabaron imponiendo a su equipo de artistas la grabación de canciones de este estilo, que sorprendentemente tuvieron una gran acogida en la época.

Bee Gees en una entrevista. / Getty / Bobby Bank

Aunque otros decidieron probar suerte por cuenta propia, lo que hoy en día conoceríamos como autodidactas, proporcionando que el especto musical fuese mucho más amplio. Uno de los grupos más destacados de la música disco fue Bee Gees que dejó un legado inmenso con canciones tan populares como Stayin alive o How deep is your love, que se convirtieron en auténticos himnos de la música de los 70´s.

Al poco tiempo se empezó a fusionar la música con otros géneros bien distintos, entre los que predominaban los ritmos latinos, como el merengue o la salsa, generando melodías más electrizantes y frescas que daban paso a un sinfín de coreografías. El resultado fue tan sorprendente que pronto abrieron una nueva puerta a las discográficas.

Melodías a golpe de piano, instrumentos de cuerda, cambios pontentes en el bajo, falsetes y un largo etecetera fueron algunas de las claves de esta nueva música. Pronto descubrimos el talento de artistas como Barry White, Donna Summer, Jackson 5, Chic, The Trammps, Gloria Gaynor o The Village People que lideraron este nuevo movimiento, aunque en Europa aterrizó de la mano de Bee Gees y ABBA, dos grupos pioneros de la música disco.

De hecho, algunas bandas y artistas en solitario muy conocidas en el mudno del rock, también tuvieron sus deslices como The Rolling Stones al grabar Miss you, Rod Stewart con Do ya think I´m sexy? y Pink Floyd con Another Brick in the wall.

La producción Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta y Karen Lynn Gorney y publicada en 1977, colocó a la música en su punto más álgido aterrizando en las salas de cine y pegando el salto a Europa. Es más, la banda sonora había sido elaborada por Bee Gees y marcó todo un hito en la década de los 70. Canciones como Stayin alive, Night fever, More than a woman y How deep is your love no pararon de sonar en ningún local.

El fin de la música disco

Los años dorados de la música disco pronto llegaron a su fin. Una gran parte de este declive vino alimentado por las incesantes parodias a la música disco, inclusive a la versiones infantiles y de las que hasta Disney se hizo eco. Todo ello fraguó el creciente sentimiento de odio que muchos sentían hacia la música disco.

Pero no sería hasta 12 de julio de 1979 cuando este género musical finalmente murió. Este día se produjo una acción antidisco, promovida por el DJ y locutor de radio Steve Dalh. Él y otros compañeros Gerry Meier o Michael Veeck iniciaron una campaña contra la música disco, que acabó adoptando el formato evento con el nombre de Disco Demolition Night, con el que lograron movilizar a sus oyentes (en su mayoría blancos) a quemar álbumes de música disco con el lema “Disco sucks” (la música disco apesta).

Este hecho solo se entiende si se tiene en cuenta que en esta época los pinchadiscos se convirtieron en los auténticos reyes de la música disco. Por lo que, si pinchaban la música de un artista, este tenía éxito. De esta manera, el DJ acabó teniendo casi más poder que un locutor de radio. Un nicho al que pronto sacaron rentabilidad las discográficas ya que acordaban con los DJs pinchar los nuevos lanzamientos de su red de artistas. Larry Levan, Walter Gibbons y Nicky Siano fueron algunos de estos pinchadiscos de éxito.

Toda esta situación acabó influyendo notablemente en el ámbito sonoro, apagando por completo la música disco. Son varias las teorías que argumentan el sentimiento antidisco que reinó durante la época. Una de ellas tiene que ver con la idea de que la música disco se acabó convirtiendo en la hegemónica, lo que explica que no parase de sonar en todas partes y a todas horas. De hecho, tanto fue así, que motivó a convertirse en objeto de parodia en numerosas ocasiones. Otro de los argumentos se sustenta en sus orígenes, ya que se cree que este género musical fue un movimiento nacido en los clubs gays y más alternativos de Nueva York, donde todas las canciones eran cantadas y bailadas por mujeres, algo que molestaba especialmente a hombres blancos y heteros.

Años 80 y 90

Pese a que el estupor por la música disco acabó pronto, los años 80 y los 90 marcaron el inicio de una nueva era. El nacimiento de nuevos estilos musicales, como el Dance y el Tecnho volvieron a sacar la música disco a la palestra, aunque una vez más para echar más leña al fuego. Las nuevas corrientes musicales unidos a otros subgéneros como el High Energy o el Italo Disco propiciaron un sentimiento de odio inmenso contra la música disco, que terminaron por pisarla.

Pese a que la música disco ya había muerto para muchos, lo cierto es que su esencia perduró y sirvió de inspiración para todo lo que estaba por venir sembrando el fruto de la electrónica, el house y hasta el EDM. Desde los 70`s y hasta los 90`s, el sonido disco siguió muy vivo con bandas tan míticas como Kool & The Gang, Lipps Inc., Queen y The Pointer Sisters unidos a cantantes como Michael Jackson, Irena Cara y Gloria Estafan. Todos ellos siguieron apostando por esta línea de la música disco, aunque siendo honestos atrás quedaron los años dorados del género.

Además, pronto surgieron estilos más alternativos como el Hip Hop, el R&B y diversas innovaciones del pop, que empezarón a sonar con fuerza en las principales discotecas de todo el mundo.