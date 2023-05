India Martínez vuelve a estallar contra sus 'haters': "Denoto amargura y frustración"

No es la primera vez, ni tampoco la segunda. Son ya muchas las veces que hemos visto a India Martínez reaccionar contra los haters que critican las fotos que sube la cantante en su cuenta de Instagram. Normalmente, los comentarios ofensivos surgen cuando la artista postea fotografías en las que sale en bikini y bañador, aunque esta vez no ha sido así.

En anteriores ocasiones, la cantante cordobesa ha respondido directamente al comentario de algún usuario que la ha faltado al respeto, pero esta vez ha sido diferente y la autora de 90 minutos, Hoy o Si ella supiera, respondió a través de un storie en el que se denota el hastío de la artista hacia este tipo de odio en las redes sociales.

"Una no puede subir nada últimamente sin leer comentarios ofensivos, insultantes o ridículos. Si voy al tenis con las amigas, que no tengo ni idea de tenis. Si voy a la playa, que enseño demasiado. Si subo una foto con un look que me gusta, que dónde voy a así vestida...", publicó la cantante.

A pesar de que India Martínez también aseguraba en ese mismo mensaje que prefería guardarse los comentarios de la "gente constructiva", también cargaba contra los usuarios que habían arremetido contra ella: "¿Qué os pasa? Denoto amargura y frustración. No la paguéis con los demás".

La foto en cuestión a la que hacía referencia la artista la publicó hace una semana cuando asistió al partido de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open de Tenis. En las imágenes que publicó se la ve a ella disfrutando del partido junto a otras amigas.

Las críticas de los usuarios

Sin embargo, su presencia en el partido —al que que cabe recordar que siempre acuden personalidades y rostros conocidos de diferentes ámbitos— no pareció gustar a muchos haters, que empezaron a criticar su estilo.

"India, deberías de vestir un poco más acorde al evento al que asistes", "Mucho figureo en el tenis de gente que no sabe ni lo que es un 'tie break'" o "El postureo en este país no tiene fín", son algunos de los comentarios que tuvo que recibir la cantante.

Por desgracia, no es la primera vez que India Martínez se enfrenta a este tipo de odio en las redes sociales. Cada vez que sube una foto en bikini o en bañador, la cordobesa tiene que leer palabras en tono recriminatorio

Hace tan solo unos meses, la cantante subió unas imágenes junto a sus sobrinos con las que se despedía del verano en bikini y las críticas no tardaron en aparecer. Días después, Martínez volvía a dar la cara en Twitter con un usuario que fue especialmente desagradable al dar su opinión, algo que la cantante no quiso pasar por alto: "Si me dijeras eso en la cara te llevabas una buena hostia… siendo amable contigo. Que eres muy valiente tú por Twitter".