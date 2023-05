Por qué Bruce Springsteen fue para Donna Summer “la guinda del pastel”

Decía Donna Summer que trabajar con Bruce Springsteen había supuesto “un gran momento en mi vida”. Pensando en ella, el ‘boss’ había compuesto ‘Cover me’, aunque le convencieron para que “no se la regalara”. En su lugar, de nuevo con la diva en mente, escribió ‘Protection’. Y no solo eso. Viajó a Los Ángeles para participar en la grabación del tema e incluso se instaló unos días en la casa de la artista. “Intentamos hacerla como dueto. Era una magnífica idea. Pero la verdad es que no funcionó”, revelaba Summer. Finalmente, Bruce colaboró en los coros y tocando la guitarra. Para Donna fue “la guinda del pastel”. No es de extrañar, pues, que pocas horas después del fallecimiento de la ‘Reina del Disco’, el 17 de Mayo de 2012, Bruce le rindiera un emotivo homenaje en el Estadio de Montjuic de Barcelona.

¿Podría Bruce escribir algo para Donna?

Uno de los muchos géneros en los que incursionó la ‘Reina del Disco’, fue la música rock. En 1980, ganó el primer Grammy que se otorgaba en la categoría de ‘Mejor Interpretación Vocal Femenina de Rock’ por Hot Stuff. Y fue justo ese año cuando firmó con Geffen Records. Su fundador, el magnate David Geffen, pretendía encauzar la carrera de su nuevo fichaje hacia un sonido más ‘rock-friendly’. Se puso entonces en contacto con su amigo Jon Landau (manager de Springsteen) y le pidió un favor: ¿Podría Bruce escribir algo para Donna?.

Bruce Springsteen, prolífico compositor, ya tenía en esa época una consolidada reputación como autor de algunas grandes canciones que habían interpretado otros artistas. Basta solo recordar Because de night de Patti Smith o Fire de Pointer Sisters.

“No vas a regalar esta canción”

Bruce era gran fan de Summer (“Ella podía realmente cantar y no me gustaba el racismo encubierto del movimiento anti-disco” decía el libro ‘Songs’). Por supuesto, accedió y escribió ‘Cover me’. El propósito inicial era grabarla en forma de dueto con la bostoniana. Antes, registró una demo del tema junto a la E Street Band en los estudios neoyorkinos The Hit Factory. Pero cuando Jon Landau la escuchó, y se dio cuenta del potencial que tenía, pidió al cantante que no se desprendiera de ella: “No vas a regalar esta canción”. Aunque discrepaba, Springsteen hizo lo que su mánager le pedía y se la quedó para él.

Bruce Springsteen - Cover Me (from Born In The U.S.A. Live: London 2013)

Como tampoco quería dejar colgada a Summer, escribió en su lugar otro tema. Lo tituló Protection. El 23 de Febrero de 1982, grabó una demo junto a su banda en los Hit Factory y se la envió a Quincy Jones, productor del álbum que Donna estaba haciendo entonces, el décimo de su carrera.

Quincy Jones y Donna Summer en el Savoy Theater de Nueva York en 1983 / Walter McBride/Corbis via Getty Images

El 8 de Marzo, Bruce aterrizó en Los Ángeles y entró en los estudios Westlake Audio, situados en el Boulevard de Santa Mónica, donde la diva trabajaba en el nuevo álbum. Estaba planeado que ambos artistas registraran un dueto de Protection.

El dueto que “no funcionó”

“Cuando me trajo la canción, en un principio intentamos hacerla como dueto”, explicaba la cantante en un dossier de prensa difundido en 1982. “Era una magnífica idea. Pero la verdad es que no funcionó. El tema no había sido escrito para hacerlo de esa forma, así que terminé haciéndolo yo sola. Pero, es divertido... le escuché cantarla en el estudio, para mí, y yo sueno exactamente igual que él".

El dúo llegó a grabarse, aunque nunca se publicó. Summer confesaba en The Hot Ones (1983) que ella lo tenía: "Todavía tengo ese dueto. ¡Tengo tu dueto!. De cualquier forma, no sonaba bien… quiero decir, su voz era magnífica, pero las palabras no tenían lógica. Él hubiera tenido que sentarse y reescribirlo entero. Pero no tenía tiempo porque estaba trabajando y produciendo su álbum (Born in the U.S.A.). Había venido como un favor. Así que quitaron su voz para darle sentido al tema”.

Protection

Una vez abandonada la idea del dueto, el papel de Springsteen se limitó a tocar la guitarra y hacer los coros en su propia composición. Protection apareció en el álbum llamado Donna Summer (1982). No obstante, él también hizo su propia versión del tema. Cover me, como ya es sabido, se incluyó en el repertorio de Born in the U.S.A. (1984) y fue elegida como segundo single del álbum, después de Dancing in the dark.

“Fue la guinda del pastel y un gran momento en mi vida”

Protection era una de las canciones del doble álbum homenaje One Step Up / Two Steps Back: The Songs Of Bruce Springsteen (1997), en el que participaban varios artistas. En el libreto, Summer escribió: "Bruce escribió la canción para mí, y en realidad, vino a mi casa de Los Ángeles durante varios días para hacerla. Adoro esa canción también porque soy una gran fan de Bruce Springsteen. Fue la guinda del pastel y un gran momento en mi vida. Hey Bruce, vamos a hacerlo otra vez”.

Max Weinberg y Bruce Springsteen en el Estadi Olimpic de Barcelona en 2012 / Jordi Vidal/Redferns via Getty

El 17 de Mayo de 2012, Donna Summer fallecía a los 63 años. Fue algo inesperado que impactó a todo el mundo, incluidos amigos y colegas de profesión que la admiraban. Ese mismo día, pocas horas después de que se conociera la noticia, Bruce Springsteen rendía homenaje a la diva. Estaba de gira - Wrecking Ball Tour – y esa noche cantaba en Estadio de Montjuic de Barcelona. Cuando salió al escenario, lo hizo acompañado de la voz de Donna Summer y mientras sonaba a todo volumen por los altavoces su mítico 'Last dance'.