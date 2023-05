Ed Sheeran sale victorioso de una tercera denuncia por presunto plagio

Ed Sheeran ha vivido en sus propias carnes lo que el éxito (o estar en la cresta de la ola) puede suponer. Un lado oscuro que le ha llevado hasta los tribunales en dos ocasiones y que podría haberle vuelto a sentar ante un juez y un jurado esta misma semana.

Sin embargo, el resultado previo de los dos juicios a los que ha tenido que acudir le ha permitido salir victorioso del tercero. Porque un juez de la corte federal de Manhattan ha desestimado la denuncia presentada contra el británico por presunto plagio de la canción Let's get it on.

Esta tercera demanda había sido presentada por Structured Asset Sacles, una compañía que posee parte de los derechos de autor de Ed Townsend, co creador de Let's get it on de Marvin Gaye. Esta empresa seguía el mismo camino iniciado por los herederos de Townsend que perdieron el juicio hace unas semanas aunque en ambos casos pueden recurrir la decisión a una instancia superior.

El dictamen del juez Stanton explica que "es una realidad incuestionable que la progresión de acordes y el ritmo armónico en Let's Get It On son tan comunes, por separado y en combinación, que para proteger su combinación le daría a Let's Get It On un monopolio inadmisible sobre un musical básico. bloque de construcción. (...) Múltiples compositores han combinado los dos elementos comunes de la misma manera durante años. Si su combinación estuviera protegida y no estuviera disponible gratuitamente para los compositores, el objetivo de la ley de derechos de autor (...) se vería frustrado".

En este dictamen de desestimación asegura que canciones como Get off of my cloud de The Rolling Stones o Georgy Girl de The Seekers utilizaron, entre muchas otras canciones, esa misma progresión de acordes. Los abogados de Ed Sheeran han reconocido a Billboard la buena noticia que supone no solo para su cliente sino para la industria musical esta nueva desestimación de un caso basado en apenas unos acordes.

"El juez Stanton concluyó que Ed Sheeran y Amy Wadge no infringieron, una conclusión consistente con el determinación del jurado de que Ed y Amy crearon de forma independiente Thinking Out Loud . Esta es una victoria importante no solo para Ed y Amy y todos los compositores, sino también para el público amante de la música" explican a la popular revista estadounidense.