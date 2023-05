¿Realidad o Fake? Con entradas para Coldplay en Barcelona y le toca mesa electoral

La gira mundial Music of the Spheres de Coldplay está a punto de desembarcar en España y tal y como os contamos hace algo más de un mes era cuestión de pura estadística que se produjera una situación como la que protagoniza esta historia. ¿Es real o fake la historia de una joven con entradas para ver al grupo británico en Barcelona y a quién le ha tocado estar en una mesa electoral?

La historia se ha viralizado a través de un tuit en el que se ha hecho pública la historia de María, una joven cuya amiga habría comprado entradas para el directo del próximo 28 de mayo por un valor de 900 euros pero que no podrá asistir al tener que cumplir con los compromisos electorales siendo parte de una mesa de votaciones.

"Una amiga se ha gastado 900€ en las entradas para coldplay en Barcelona el domingo 28 y le ha tocado en la mesa electoral" escribía la tuitera @maariadess junto a una imagen de la citada amiga y el texto 'Tiesa'. Miles de interacciones y millones de vistas después el debate se ha abierto en las redes.

"Bueno a ver más tiesa me quedo sabiendo q se ha gastao 900€ en unas entradas madre mía" o "¿Pero quién paga 900 euros por ver a nadie?" han sido dos de los mensajes más agresivos que no han terminado por creerse esta historia. Otros directamente han contestado que hasta que no vean las entradas no se creen nada de nada. También están los que no dan crédito a su mala suerte. Una de las 200.000 personas que arrasaron con las entradas a la venta para sus shows.

Porque no acudir a una mesa electoral tiene sus consecuencias. No asistir a la mesa electoral de unas elecciones autonómicas o municipales cuando te han llamado para ello puede acarrear graves sanciones. Tal y como indica Cadena SER, las sanciones pueden ir de entre tres meses y un año de prisión a una multa de hasta 5.000 euros.

No obstante, hay algunas excepciones por las que el ciudadano español podría librarse de ir a mesa electoral que se incluyen en el portal de Junta Electoral Central. Esto es, entre otros casos, los de tener alguna cita médica para una intervención quirúrgica que no puede aplazarse o pruebas clínicas, tener alguna lesión, dolencia o enfermedad física o psíquica que impidan ejercer las funciones de miembro, o tener una situación de riesgo durante el embarazo durante los seis primeros meses. También el de tener que cuidar a personas, "por razones de guarda legal", de menos de ocho años o con discapacidad física, psíquica o sensorial.