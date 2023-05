Kylie Minogue estrena 'Padam Padam', tema perteneciente a 'Tension', su próximo disco

Kylie Minogue ha desvelado que el próximo 22 de septiembre lanzará un nuevo álbum, Tension, y ha hecho coincidir el anuncio con un adelanto musical llamado Padam Padam, que ya está disponibles en todas las plataformas digitales.

Tension, que llega compuesto por canciones pop sensuales destinadas para la pista de baile, eufóricas y empoderadas, incluirá once pistas plagadas de alegres melodías pop que buscan el placer y hacernos aprovechar el momento. Un disco del que ella misma ha afirmado que es como "una mezcla de reflexión personal, rendición al club y subidón melancólico".

"Empecé este álbum con la mente abierta y una página en blanco. A diferencia de mis últimos dos álbumes, no había un "tema", se trataba de encontrar el corazón, la diversión o la fantasía de ese momento y siempre tratar de usarla a favor de la canción. Quería celebrar la individualidad de cada tema y sumergirme en esa libertad", explica la artista sobre el nuevo álbum.

El tema anticipo del disco, Padam Padam, llega acompañado por un vídeo filmado en Los Ángeles y dirigido por Sophie Muller, en el que se muestra a una Kylie poderosa y de otro mundo vestida de rojo de pies a cabeza y flanqueada por bailarines. Se trata de una canción increíblemente pegadiza que resume todo lo que amamos de este ícono musical que se suma ya a la lista de clásicos instantáneos de Kylie.

Kylie Minogue - Padam Padam (Official Video)

En Tension, la artista australiana ha trabajado con varios productores y siete de las pistas han sido producidas y coescritas con sus colaboradores de cabecera, Biff Stannard y Duck Blackwell. Hablando sobre el proceso de grabación, la artista cuenta: "Me encantó estar de vuelta en el estudio con ellos, pero también pude beneficiarme de la grabación remota, a la que todos nos hemos acostumbrado. ¡Mi estudio móvil nunca se separó de mi lado durante un año y medio! El álbum es una mezcla de canciones que he escrito y canciones que realmente me hablaron. Hacer este álbum me ayudó a navegar tiempos difíciles y a celebrar el ahora. Espero que acompañe a los oyentes en sus propios viajes y se convierta en parte de su historia".

El regreso de Kylie a la creación de nueva música es siempre un acontecimiento alegre y digno de celebración. Tension será el decimosexto trabajo de estudio de la carrera de Minogue, que en 2020 lanzó el álbum Disco, que como su nombre indica devolvió a esta diva de la música pop a la pista de baile por la puerta grande pese a haber sido lanzado en un período de restricciones sociales por la pandemia de covid-19.

Con multitud de éxitos como Can't Get You Out Of My Head, The Loco-Motion o All The Lovers, entre otros, se estima que la también actriz ha vendido unos 80 millones de copias desde que comenzó en 1988 con el disco Kylie.

Kylie Minogue en el Glastonbury Festival en 2019. / Ian Gavan/Getty Images

Listado de canciones de Tension

1. Padam Padam

2. Hold On To Now

3. Things We Do For Love

4. Tension

5. One More Time

6. You Still Get Me High

7. Hands

8. Green Light

9. Vegas High

10. Out Of 10

11. Story