Sting sobre la inteligencia artificial: "Es una batalla que todos tenemos que pelear"

En los últimos meses, la industria musical se ha visto sorprendida con la aparición de numerosas creaciones que clonan la voz de y el estilo de grandes estrellas. El cantante Sting no se ha quedado fuera del debate sobre la inteligencia artificial (IA) en la música y ha alertado de que los artistas afrontan una "batalla" para defender su trabajo frente al auge de las canciones creadas bajo esta modalidad.

El intérprete de Every Breath You Take se ha metido de lleno en el debate sobre el uso de programas de inteligencia artificial para imitar a músicos conocidos y ha dado su opinión sobre este asunto.

"Los cimientos de la música nos pertenecen a nosotros, los humanos", ha declarado el cantante de Englishman in New York en una entrevista en la BBC. "Esto va a ser una batalla que todos vamos a tener que luchar durante los próximos dos años: defender el capital humano frente a la IA", agregó sobre la cuestión.

"Las herramientas son útiles, pero tenemos que ser nosotros quienes las manejemos. No creo que podamos permitir que las máquinas tomen el control sin más y tenemos que ser cautelosos", explica el ex líder de The Police. El músico de 71 años afirma que las canciones generadas por IA pueden funcionar "para la música de baile", pero no para las canciones "que expresan emociones".

Además, el compositor británico que este verano actuará en nuestro país ha comparado la IA con los efectos de CGI de las películas. "Me aburro enseguida cuando veo una película creada con CGI (imágenes generadas por ordenador). Creo que me pasará lo mismo con la Inteligencia Artificial", añade.

Sting durante su actuación en el London Palladium en abril del 2022. / Robin Little/Redferns

Esta tecnología fue utilizada el pasado mes de febrero por el DJ David Guetta que publicó un tema donde se simulaba la voz de Eminem, mientras que en abril las principales plataformas de streaming retiraron una canción que había clonado el tono vocal de Drake y The Weekend.

El regreso de Oasis gracias a la IA

Cansados de esperar a que Oasis volviera, la banda británica Breezer lanzó el mes pasado un álbum en el que imitaban el sonido de Oasis permitiéndote imaginar cómo sonaría la banda hoy si decidieran reunirse y publicaran nuevo disco.

Describiendo el proyecto como un "álbum conceptual de realidad alternativa", los miembros de la formación explicaron que la idea surgió después de cansarse de esperar a que los hermanos Gallagher se reconcilien. "Estamos aburridos de esperar a que Oasis se reúnan, así que tenemos un Liam Gallagher creado por IA para intervenir y ayudar", explicaba Bobby Geraghty, cantante y productor de Breezer, que vio el resultado de la unión de la voz con sus canciones como "una combinación perfecta".

Liam y Noel Gallagher en 1996. / Fiona Hanson - PA Images/PA Images via Getty Images

El resultado es verdaderamente impresionante y algunas canciones se asemejan mucho a las composiciones que la banda hizo para discos como (What's the Story) Morning Glory? (1995) o Definitely Maybe (2008).

El uso de inteligencia artificial en la composición es objeto de debate en la industria musical, donde algunos denuncian vulneración de los derechos de autor mientras otros alaban sus ventajas.