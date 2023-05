Foo Fighters presenta a Josh Freese, su nuevo batería tras la muerte de Taylor Hawkins

La gran duda por fin ha quedado resuelta. Foo Fighters ha confirmado con un vídeo de casi 6 minutos y medio de duración a su nuevo batería. Con naturalidad y algo de humor, la banda ha encontrado a la persona que tocará junto a ellos de ahora en adelante y que en ningún caso reemplazará a la figura de Taylor Hawkins.

El elegido ha sido Josh Freese, un histórico de las baquetas con 25 años de carrera profesional a sus espaldas y que ya ha pasado por otras bandas como NIN, The OffSpring o Paramore tanto como batería provisional así como batería de estudio.

Como decíamos, el anuncio ha llegado con un vídeo de más de 6 minutos de duración en el que los integrandes de Foo Fighters reunidos en un local de ensayo donde están preparando un show van saludando a figuras legendarias de la batería como Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee de Motley Crue o Danny Carey de Tool que se han acercado con sus 'palillos' a saludarles.

Es entonces cuando Josh Freese interrumpe en la escena para pedirle a sus nuevos compañeros si pueden dejarse de cháchara y tocar un par de canciones. Un nuevo miembro para una banda mítica que lo ha presentado con un temazo descomunal como All my life.

Por las respuestas de los seguidores de Foo Fighters en la publicación de este vídeo parece que la elección ha sido afortunada y nadie duda del talento del nuevo miembro de la formación tal y como ha tocado la batería en ese ensayo que forma parte de la iniciativa Preparin Music for Concerts, una transmisión online global donde han mostrado esta y otras sorpresas.

Foo Fighters officially have a new drummer !! Welcome Josh Freese !! pic.twitter.com/gcXGMGCV0H — Giuseppe Mercadante (@itsmercadante) May 21, 2023

Foo Fighters arranca esta nueva etapa con nuevo batería tras el fallecimiento de Taylor Hawkins en marzo de 2022. Su nuevo álbum de estudio, But here we are, es toda una oda a ese recuerdo y a esa tristeza que han vivido desde esta tráfica noticia. Under You es el segundo sencillo que los veteranos del rock han publicado tras el estreno de Rescued hace algunas semanas.

Producida por Greg Kurstin, Under You está compuesta por guitarras potentes que están acompañadas por la voz de Dave Grohl, quien canta emotivos versos y confesionales. Al igual que el primer single publicado, este tema habla del dolor de la banda tras la pérdida de su entrañable compañero y amigo y del proceso por intentar superarlo.