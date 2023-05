Niall Horan actuará en Madrid con The Show Live on Tour 2024

Hace casi media década que lxs seguidorxs de Niall Horan no pueden disfrutar del artista sobre un escenario. Pero la situación va a tener relativamente pronto una solución. Porque el irlandés acaba de confirmar las primeras fechas de su gira mundial que ¡¡también pasará por España!!

Su paso por nuestro país tendrá lugar el próximo 23 de marzo de 2024. A través de su publicación no ha especificado cuál será el recinto en el que tendrá lugar su concierto pero según ha podido saber LOS40 se trata del Wizink Center de Madrid. El 2 de junio a las 10 de la mañana se pondrán a la venta las entradas de forma general en Live Nation.

The Show Live on Tour 2024 ha confirmado el primer medio centenar de fechas repartidas por Europa, Australia y NorteAmérica. Sin embargo, tal y como ha confirmado el propio artista muy pronto se anunciarán también las correspondientes a CentroAmérica, Suramérica y Asia: "Todavía quedan unas cuantas fechas más, así que si no ves un show cerca de ti, mantente atento" ha explicado en su perfil oficial de Instagram.

"Estoy más que emocionado de anunciar The Show Live On Tour 2024! Ha pasado demasiado tiempo y no puedo esperar a ver vuestras hermosas caras. Las entradas salen a la venta el viernes 2 de junio a las 10 a. m. local" posteó Niall horan sobre la puesta a la venta de las localidades para asistir a su show en vivo y en directo.

"Hola queridxs. En primer lugar, gracias a todos por ser tan pacientes conmigo. Por razones obvias me ha llevado bastante m´sa tiempo de lo que esperaba. Simplemente quería que la música estuviera perfecta. Ha pasado tanto desde que giré por última vez pero estoy emocionado de anunciar que volveré a estar de gira en 2024. Tocaremos el nuevo álbum y por supuesto también HBW (Heartbreak Weather) y Flicker. Estoy deseando encontrarme con todas vuestras preciosas caras ahí fuera cada noche y por todo el mundo. Estamos más que preparados para tocar para vosotros, chicxs" ha explicado el ex One Direction en su perfil oficial de Instagram.

"También, tenemos 2 nuevos miembros de la banda: Emily y Dani. Se han unido a nosotros y se que no podéis esperar para poder conocerles. Es una locura para mí no haber salido de gira desde 2018 considerando todos los tours que hice hasta entonces y simplemente no puedo esperar para volver a estar de viaje por todo el mundo e ir a lugares que amo. Quiero añadir esto. Quiero que mi show sea realmente un lugar de pura alegría y que desde donde quieras que vengáis podáis escaparos y perderos por unas horas. Un lugar donde podáis ser verdaderamente vosotrxs mismxs. Como veréis hay muchísimas fechas anunciadas hoy pero no os preocupéis México, Suramérica y Asia. Estamos trabajando en fechas y conciertos que espero añadir allí muy pronto. Compra tus entradas!! Os quiero un montón. Bienvenidos a "The Show" finalizaba el artista irlandés.

Con The Show, Niall Horan ha dado vida a su tercer proyecto discográfico que llevará ahora en directo trasladando "una profunda meditación sobre todo tipo de temas, desde la salud mental hasta la infinita complejidad e incertidumbre que provoca el amor, como declaración sobre la necesidad de seguir al corazón hasta su verdad absoluta" según recoge la nota de prensa enviada a los medios.