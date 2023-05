Álvaro de Luna y Rayden viven un último asalto juntos en ‘Sin Antifaz’: ¡Mira el vídeo!

Aunque es su segunda colaboración, Sin Antifaz sí es la primera canción que Álvaro de Luna y Rayden escribieron juntos. Compuesta desde hace años, los dos artistas tenían este as guardado bajo la manga para publicarlo cuando llegara el momento oportuno: la retirada de la música del que fuera freestyler.

"Hace unos años tuve la suerte de conocerte cuando nos sentamos a escribir esta canción. Nuestra primera canción juntos. Y amigo mío no has defraudado en absoluto ni como artista ni como amigo. Gracias por todo hermano. Gracias por el cariño que le pones a las cosas, por ser un faro que guía y un espejo en el que mirarse. Gracias por todo lo que nos has regalado estos años. Gracias por regalarme tu última canción. Te quiero❤️‍🔥 De Álvaro, tu fan", compartía el sevillano en sus redes sociales. Por su parte, el madrileño le comentaba: "tremendo trallazo".

Para el videoclip —dirigido por Sergio Beator y Bego D. Berenguer—, Álvaro se convierte en boxeador y Rayden, en su entrenador. El primero no para de entrenar para el gran combate, mientras que el segundo le arenga, le impulsa y le aconseja. Los vemos compartir gimnasio, azotea y, por supuesto, una especie de ring improvisado al más puro estilo Club de la Lucha

El intérprete, además, se ha tomado el papel muy en serio. Por ello, ha contado con especialistas en este tipo de deporte que le han enseñado cómo dar un buen crochet o un buen gancho de derecha. En el making-of que han publicado podemos ver cómo le dan instrucciones para golpear de forma adecuada el saco.

Este Sin Antifaz supone un nuevo adelanto del segundo disco de Álvaro de Luna, Uno, que verá la luz el 29 de septiembre. Se trata de un proyecto que hace referencia a la luna llena y del que ya conocemos Tu Nombre, Portarse Mal, Todo Contigo y La Jugada.

Álvaro de Luna forma parte del Festival Río Babel que tendrá lugar los próximo 30 de junio, 1 y 2 de julio en la Caja Mágica, Madrid. Puedes conseguir tu abono en entradas.LOS40.com