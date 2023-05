Taylor Swift y Ice Spice lanzan el vídeo de ‘Karma’: ¿ha dejado pistas sobre ‘1989’ y ‘Reputation’?

"Karma is that girl like..." y Ice Spice hizo su magia. Taylor Swift se ha rodeado así de una colaboradora inesperada para el remix de Karma, una de las canciones incluidas en la nueva reedición de su disco Midnights (The Til Dawn Edition).

"Colaborar con ella surgió de forma muy natural. Se puso en contacto a través de su equipo simplemente dicendo 'hey, ha sido súper fan de Taylor desde que era pequeña y le gustaría colaborar si alguna vez pasa por su mente'. Y yo la estaba escuchando sin parar preparándome para el tour, así que conseguí un número y le pregunte si le gustaría hacer su versión de Karma, si era algo con lo que se identificaba y se sentía a gusto... y dijo que sí. Conocerla fue muy especial porque me siento impresionada por ella [...] Es mi nueva artista favorita y me siento muy honrada de que esté en la canción" comentaba Swift en unas declaraciones para Spotify.

En el videoclip podemos ver cómo la autora de Lover encarna, según ha apuntado @harinademaiz en Twitter, a diferentes figuras del Tarot: desde la Justicia hasta el Sol, pasando por el Diablo, la Emperatriz, La Muerte, La Fortaleza, El Carro o El Tonto.

Del mismo modo, observamos lo que podrían ser nuevos easter eggs (pistas) sobre las próximas regrabaciones de Taylor: 1989 y Reputation. ¿Por qué se pintaría una uña de un color (azul y negro) si no fuera así? ¿Por qué el reloj pintado en su taza de café marca antes las doce menos tres minutos y no la medianoche en punto directamente?

¿Es acaso este Karma el nuevo Bejeweled? Con este último vídeo, la artista dejó caer que Speak Now sería el próximo proyecto en formar parte de su discografía como Taylor's Version y finalmente sabemos que verá la luz el 7 de julio