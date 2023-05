El Primavera Sound 2023 de Barcelona y Madrid se podrá ver en directo por streaming

El Festival Primavera Sound llega este 2023 cargado de novedades. Después de anunciar hace ya varios meses que por primera vez este gran evento musical tendrá una fecha en Madrid, la organización de este festival acaba de anunciar otra gran novedad de esta edición: una retransmisión en streaming que permitirá que todos los fans que se han quedado sin abono puedan seguir en directo desde sus casas varias de las actuaciones de sus artistas favoritos sobre el escenario del Primavera Sound.

En una colaboración con Amazon Music, el Primavera Sound de Barcelona y el de Madrid retrasmitirán durante sus dos semanas grandes, la que abarca los días 1, 2, y 3 de junio en la Ciudad Condal y la de los 8, 9, y 10 de ese mismo mes en la capital, los conciertos de Depeche Mode, Blur, New Order, The War on Drugs, St. Vincent, Perfume, Måneskin, My Morning Jacket, Christine and the Queens, Arlo Parks, The Moldy Peaches y Sparks, entre otros muchos.

La retrasmisión del festival será gratuita y podrá verse, tanto con subtítulos en español como en inglés, a partir de las 19:30 horas en la web oficial del Primavera Sound y en los canales oficiales de Amazon Music en Twitch, donde, además de poder disfrutar de los shows de los artistas, los seguidores podrán comentar y compartir impresiones sobre lo que están viendo.

Además, los organizadores del evento han prometido que el streaming estará cargado de sorpresas. Se esperan entrevistas en el backstage, planos de la zona de artistas y mucho contenido más al que solo se podrá acceder desde esta vía para que, quienes no hayan podido adquirir su abono para Madrid o Barcelona, puedan disfrutar también del festival desde sus casas.

K-pop, música urbana, artistas emergentes y mujeres con propuestas increíbles en el Primavera Sound

La nueva edición de Primavera Sound llega cargada de artistas del máximo nivel. Este 2023 pisarán los escenarios de Madrid y Barcelona bandas tan consolidadas como Blur y Pet Shop Boys y a artistas tan reputados como Kendrick Lamar y Calvin Harris, pero también lo harán cantantes emergentes como Judeline, La Paloma, Flowerovlove, The Delgados y TWIN.

Además, la edición de 2023 llega a Madrid y Barcelona con una gran variedad de estilos entre los que no falta el aclamadísimo K-pop. La música coreana que está dando la vuelta al mundo estará representada en el Primavera Sound por la girlband Red Velvet, que actuará el 1 de junio en Barcelona y el 8 de junio en Arganda del Rey (Madrid) para demostrar, una vez más, que lo suyo sobre el escenario es puro magnetismo. En directo, su mezcla de electropop, r&b y K-pop resulta hipnotizando.

Pero las Red Velvet no serán las únicas mujeres en brillar. Este 2023 el Primavera Sound presenta a una gran variedad de artistas femeninas con propuestas increíbles de la talla de Rosalía, Halsey, Arlo parks, Maggie Rogers, St Vicent, Tokischa, Bad Gyal y Villano Antillano.