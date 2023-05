Elena Furiase debuta con un libro que empezó a escribir hace 20 años

“Fantasiosa e imaginativa desde muy pequeña, 🧝🏽‍♀️ con solo 13 años comenzó a darle forma a esta historia, pero lo dejó pensando que lo que hacía no tenía mucho sentido. ⌛️20 años después retoma de su memoria lo que aquella niña inventó, y comienza a darle forma”. Así presentan a Elena Furiase en la cuenta de Instagram que han creado del que es el debut literario de la actriz.

“El Mundo Secreto de Árbal es una historia para todas aquellas personas que necesitan abstraerse del mundo real, para luego volver y así poder recolocar su mundo interior que, a veces, tanto nos cuesta entender. Es la primera obra que publica, y tras este pequeño salto, espera poder mostrar otras tantas que tiene guardadas en la recámara”, añaden.

Un libro destinado al público más joven que la tiene completamente emocionada. “Muy contenta porque llevo dos años escribiendo este libro, creando este mundo mágico. Es una niña que se embarca en una aventura, en un mundo irreal, en el que tendrá que cumplir una misión y allí se irá encontrando con diferentes personajes que la irán guiando para cometer estos cometidos. Es un libro de fantasía juvenil, aunque lo pueden leer todos los públicos porque se lee muy rapidito y muy fácil”, explicaba en un vídeo.

“Es una historia que se me ocurrió cuando tenía 13 años y escribí dos páginas, pero luego lo deseché porque pensaba que no era interesante y quién se lo iba a leer porque era muy pequeña y, después de 20 años, lo recuperé de mi memoria”, añade con sus propias palabras.

Y todo gira en torno a esa infancia porque una de sus amigas de aquella época es la que se ha encargado de las ilustraciones.

El orgullo de su madre

Su madre, Lolita, está orgullosa de este debut: “En este mes de mayo donde mis ausencias se magnifican y las pérdidas me duelen más aún de lo que ya duelen, el universo me trae un regalo maravilloso, me lo hizo hace 35 años contigo @elenafuriase y que ahora me des el placer de leerte y meterme en ese mundo fantástico de Arbal, no sabes como te lo agradezco me vuelves a llenar de orgullo y de alegría, te deseo el mayor de los éxitos, te lo mereces por trabajadora, por buena como actriz por buena hija y excelentísima madre, y ahora una maravillosa escritora llena de sensibilidad, que Dios te bendiga y el universo te devuelva todo lo que tú nos has dado ,de corazón vida mía enhorabuena”.

Y muchos le mandaban mensajes dándole la enhorabuena por la hija que ha criado.