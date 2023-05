La lección de Taylor Lautner, de 'Crepúsculo', a quienes critican su físico: "No me cuestiono quién soy"

Cuando pensamos en Crepúsculo, el filme basado en la novela romántica de vampiros de Stephenie Meyer, nos viene a la mente la emocionante historia entre Edward Cullen (interpretado por Robert Pattinson) y Bella Swan (Kristen Stewart); pero también nos acordamos del fenómeno del 'Team Edward' o 'Team Jacob'. ¿Te suena?

La rivalidad entre los fans de los libros y la saga traspasó las pantallas y lo cierto es que no solo se basaba en el triángulo amoroso entre sus personajes, sino también en la oleada de suspiros adolescentes que despertó uno de los protagonistas: Taylor Lautner, el 'chico lobo'.

La fiereza de su personaje y su dulzura mezclado con el imponente físico del actor que lo interpretaba convirtieron a Lautner en una de las estrellas juveniles más deseadas de entonces. Ahora, más de 15 años después del estreno mundial de Crepúsculo, Lautner tiene que hacer frente a las duras críticas de haters que cargan contra su cambio físico.

Taylor Lautner tiene ahora 31 años y poco queda ya de ese joven de 16 años que pisaba las alfombras rojas de Hollywood y despertaba los gritos de miles de fans a su alrededor. El joven de Míchigan dio la espalda a ese mundo (o el mundo a él) desde 2018 y desde entonces lleva sin trabajar en la industria.

Taylor Lautner lanza una petición a sus haters

Pese a estar tan alejado de las cámaras y los focos, Lautner sigue estando en el punto de mira de muchos usuarios que ahora le reprochan haber madurado, crecido y, en definitiva, haber pasado a la edad adulta, con los cambios de cuerpo que esto conlleva.

No es la primera vez que el actor se enfrenta a este tipo de críticas —"se ve como una mierda", "no envejeció bien"— pero en esta ocasión, sí ha querido dar el golpe definitivo en la mesa.

"Había salido a correr y me sentía bien conmigo mismo; física y mentalmente sano", comenzaba a decir el actor en un vídeo publicado en sus redes sociales. Sin embargo, cuando volvió a casa, se dio de bruces con los comentarios que varios usuarios habían publicado.

"Si esto fuera hace 10 años, hace cinco, tal vez incluso hace dos, tres años, realmente me habría molestado. Me habría hecho querer meterme en un hoyo y no salir", aclaraba él. Pero también admitía el auténtico daño que pueden causar este tipo de comentarios: "No voy a mentir, no voy a decir que no me moleste, pero no me hace cuestionarme quién soy".

"Si otorgas valor a lo que los demás opinan de ti, entonces sufrirás las consecuencias. Si pones tu valor en saber quién eres, qué es importante para ti y qué amas, ese tipo de cosas no te afectarán", concluía.

Por último, la exestrella adolescente lanzaba una simple petición: "Sed agradables los unos con los otros. Difundid amor...es así de simple".