Así sobreviven los micrófonos de Taylor Swift a sus shows bajo la lluvia: están testados militarmente

Tenemos que ser sinceros: todavía no nos hemos podido recuperar de los últimos lanzamientos de Taylor Swift con la llegada de la edición deluxe de su último disco, Midnights (The Til Dawn Edition). Karma ft Ice Spice, Snow on the Beach (ft More Lana del Rey) y Hits Different llevan reproduciéndose en bucle desde el pasado viernes. Y la filtración de You're Losing Me en las redes sociales, donde parece relatar los últimos momentos de su relación con Joe Alwyn, tampoco ayuda.

Desde que comenzase el año con The Eras Tour la de Tennessee no ha dejado de sorprendernos, ofreciendo desde el mes de marzo conciertos de más de tres horas, con un repertorio de 44 canciones y constantes cambios de vestuario y escenografía. Además, el anuncio de la llegada de Speak Now (Taylor's Version) y los conciertos épicos bajo la lluvia nos siguen dejando con la boca abierta.

En este último punto nos detenemos hoy especialmente. La madrugada del pasado 21 de mayo Taylor Swift entregaba a sus fans su show más extremo bajo la lluvia, sus propias declaraciones sobre el escenario del Gillette Stadium y un piano estropeado por los litros y litros de agua son la prueba de ello. Hasta Anabel Pantoja, una de las influencers más queridas por los españoles, se hizo eco de la noticia desde el salón de su casa tras ver la noticia en los telediarios.

Los micrófonos de The Eras Tour

Si tú también has podido acceder a estas imágenes igual te has preguntado cómo ha sido capaz la solista de desarrollar su espectáculo sin electrocutarse y sin tener mayores problema de sonido durante todo el show. Hoy contestamos a esta pregunta gracias a las fuentes de la banda Burning Red (@burning_red_band en Tiktok), que hace unos días se hacía la misma pregunta en las redes sociales y tiraba de contactos para responder a los curiosos.

¿La respuesta corta? Taylor Swift utiliza un sistema de sonido y microfonado inalámbrico que se somete a pruebas militares extremas para constatar su funcionamiento: temperaturas altas y bajas extremas, humedad o sudor humano (entre otras). Sus micrófonos están completamente preparados para cualquier inclemencia climática que se pueda presentar.

"Uno de nuestros amigos lleva años trabajando para Shure Systems, que hace el sistema de microfonado que Taylor está usando durante su gira. Cuando le pregunté sobre esto me dijo que fue capaz de comunicarse con su equipo de ingenieros y confirmarlo todo con ellos: 'Taylor está usando el Shure's Axient Digital Wireless System [un sistema de sonido sin cableado]. Tanto este como el resto de sistemas inalámbricos de Shure están testados bajo requisitos militares: caídas, calor extremo, frío extremo, sudor humano, humedad y sal entre otras condiciones. La lluvia es la menor de nuestras preocupaciones y esa es la razón por la que el show es capaz de continuar. La mayor parte de los micrófonos dinámicos podrían sumergirse en un cubo de agua y seguir funcionando si los agitas'" comenta la artista en una explicación más extensa.

Pero no se acaba aquí: "Taylor tiene multitud de posiciones de micrófonos en el escenario y, por encima de esto, múltiples micrófonos en cada posición, por consiguiente la rotación de los micrófonos es la razón por la que tiene lugar un show sin fallos [...] Esta es la razón por la que los micrófonos de Taylor están sobreviviendo a los conciertos bajo la lluvia".

Si visitamos la página web, Shure System habla de esta opción de micrófonos inalámbricos directamente como la más elegida por los artistas cuando se trata de enfrentarse a escenarios gigantes (como los estadios que visita la cantante) y las inclemencias climáticas: "Axient Digital ha sido la solución inalámbrica elegida para algunos de los escenarios más importantes. Grandes espectáculos. Actuaciones durante partidos. Festivales de música. Radios y Broadway. Es el sistema con el que cuentan los profesionales del audio cuando necesitan un sonido impecable que no les falle".

Nuestra rubia favorita y su equipo lo tienen todo pensado para entregar su mejor versión durante The Eras Tour. Ahora solo nos falta esperar a que confirme las fechas internacionales.