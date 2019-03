El biopic de Aretha Franklin ya tiene fecha de estreno

Estamos viviendo un gran momento para los biopics. Después del enorme éxito de Bohemian Rhapsody, pronto veremos en la gran pantalla el de Elton John con la película Rocketman. También están en marcha largometrajes sobre la vida de David Bowie y Amy Winehouse, y, no podía faltar, el de la reina del soul, Aretha Franklin.

Respect será el nombre del biopic que contará el ascenso de Aretha Franklin, desde que comenzó de niña cantando en el coro de la iglesia de su padre hasta convertirse en la superestrella que todos recordamos. Será en agosto de 2020 cuando podremos ver este film.

Jennifer Hudson será la encargada de encarnar a Aretha Franklin después de que ella misma la eligiera de entre todas las candidatas. La actriz de Dreamgirls ya demostró que lo bordaría con una actuación espectacular en una fiesta anterior a los Grammy de Clive Davis.

La dirección estará a cargo de Liesl Tommy, una directora de origen africano que fue nominada para un premio Tony por dirigir la producción de Broadway de Eclipsed, protagonizada por Lupita Nyong'o.

Jennifer Hudson homenajea a Aretha Franklin

"La historia del viaje de Aretha Franklin desde ser una niña prodigio en Detroit a una supernova internacional está plagada de luchas y triunfos, haciendo de su vida una de las grandes historias estadounidenses de todos los tiempos", dijo Tommy. "Como cineasta, no hay mejor regalo que ser capaz de llevar esta crónica trascendente de la lucha de una mujer por la autorrealización con el enorme talento de la conmovedora Jennifer Hudson, Callie Khouri y nuestros increíbles productores".

Callie Khouri, quien escribió Thelma & Louise y creadora de la serie musical Nashville, está escribiendo el guion de Respet. Scott Bernstein y Harvey Mason Jr., quien ha escrito y producido canciones para Franklin y Hudson, son los productores de la película. “A lo largo de los años, en varias de nuestras incontables conversaciones con Aretha, logramos comprender las historias que más deseaba compartir y los momentos en su vida que la convirtieron en la persona que era", dijo el productor Harvey Mason Jr. "Fue un honor escuchar esas historias directamente de la señora Franklin y nos tomamos muy en serio la conservación de su legado. Estamos muy emocionados de que Jennifer, la primera opción de Franklin sea quien la interprete, mientras traemos esta grande e inspiradora historia a la pantalla grande como ella siempre quiso.”

La cantante de soul que ganó 18 Grammy y vendió 75 millones de discos durante su carrera artística que incluye éxitos como Respect, Natural Woman, I Say a Little Prayer o Chain of Fools.

Ver esta publicación en Instagram Anything for the queen #arethafranklin Grammytribute Una publicación compartida de Jennifer Hudson (@iamjhud) el 13 Ene, 2019 a las 9:14 PST

En 1987 fue la primera mujer en ser inducida al Salón de la Fama del Rock and Roll y siete años más tarde se convirtió en la galardonada más joven honrada por el Centro Kennedy. En su vida personal, la cantante tuvo una vida precoz y turbulenta con su primera maternidad cuando era apenas una niña, un matrimonio violento y un considerable historial de desavenencias y desdichas.

Franklin falleció el 16 de agosto de 2018 a los 76 años a causa del cáncer de páncreas. Con ella desapareció la última gran superviviente de la era dorada de la música soul estadounidense.