Esto es todo lo que esperamos de la actuación de BTS en los Billboard Music Awards 2019

Los surcoreanos de éxito BTS se subirán al escenario de MGM Grand Garden Arena de Las Vegas durante la celebración de los Billboard Music Awards 2019. Así lo anunciaron a mediados de este mes de abril, y sus seguidores no tardaron en incendiar las redes sociales.

Pero eso no es todo. El grupo también está nominado a dos categorías: Top Social Artist y Top Duo/Group, que se convierten en las razones suficientes para contar con su presencia durante el gran evento.

A horas de la celebración de esta gala y, por consiguiente, de la actuación en directo de BTS, has de ir preparado. Así que, te mostramos algunas claves que explican lo que podremos ver el 1 de mayo con la presencia de BTS sobre el escenario. ¡Atento/a!

1. La canción

Empezemos por el principio. Los surcoreanos se subirán al escenario para interpretar Boy With Luv, pero no lo harán solos. Halsey, la artista con la que comparten el tema, los acompañará.

Este tema ha batido todos los récords. Además de convertirse en el vídeo de Youtube más visto de las primeras 24 horas, y ahora ya forma parte del Libro Guinness de los Récords.

Esto es todo lo que sabemos sobre la actuación de BTS en los Billboard Music Awards 2019

2. La puesta en escena

Por lo que hemos podido comprobar en las actuaciones de BTS, su intervención en estos premios dará de qué hablar, sobre todo, por su escenografía. Si hay algo que tenemos claro es que esta actuación llegará cargada de una coreografía que levantará al público de sus asientos.

Y, de hecho, tú también puedes acompañarlos, ya que, han publicado un vídeo de sus pasos en su cuenta de Youtube. Parece que ya lo tenían en mente, ¿verdad?

También cabe la posibilidad de que adornen el escenario con algunos elementos que ya aparecen en el videoclip. Pueden incluir desde un cartel vintage de los años 50 con el título de Persona, hasta un sofá, pasando por recrear, incluso, en un diner americano. Sin embargo, esto no conseguirá tanto nivel de protagonismo como el de los artistas, ya que sus coreografías eclipsarán cualquier otro detalle.

3. El estilo

Como ya hemos mencionado anteriormente, estamos seguros de que el estilo que caracterizará a la puesta en escena tendrá mucho que ver con el videoclip, incluidos los modelitos que luzcan.

Si hay algo que también forma parte del sello de BTS es la armonía, por lo que no nos extrañaría que luciesen el mismo traje rosa con el que aparecen en este vídeo musical.

4. Reacciones

Que BTS levantará al público de sus asientos es un hecho. Y cuando decimos "todos" nos referimos a literalmente todos. Los rostros más conocidos de la industria lo darán todo con la actuación de los surcoreanos, que ya se han convertido en los artistas más deseados del panorama musical.

La historia se repetirá, pues esto ya ocurrió durante la actuación de BTS en los American Music Awards 2017. Una gala en la que Ansel Elgort también protagonizó este momento cuando apareció en pantalla con una sonrisa de oreja a oreja y sin dejar de grabar a los intérpretes de Fake Love. ¡Un auténtico fan!

Bonus: Otros protagonistas

Aunque la presencia de BTS sobre el escenario se convertirá en uno de los mejores momentos de la noche, no serán los únicos que se subirán al escenario de esta gala.

Ariana Grande, su 7 Rings y el regreso de los Jonas Brothers pondrán ritmo en directo, así como también lo harán Taylor Swift y Brendon Urie de Panic! at the Disco con su tan esperado single Me!. ¿Llenarán el escenario de flores y fantasía como lo hacen en su videoclip? Es muy probable.

La mítica Mariah Carey dejará a todos boquiabiertos tras su regreso a los escenarios. Esta leyenda del pop coincidirá con la Reina del Pop. Madonna y Maluma presentarán su hit Medellín, y esperamos que lo hagan con la misma pasión que comparten en su videoclip.

Estos son solo algunos de los artistas que nos deleitarán con sus espectáculos el 1 de mayo. Y tú, ¿crees que sobrevivirás a la noche?