Brad Pitt, Justin Timberlake y otros famosos que han compartido piso

Hoy en Anda Ya nos hemos despertado recordando una película llamada, No es bueno que el hombre esté solo. Y no te creas que no lo hemos reflexionado, pero la verdad, es que en ocasiones igual sí lo es.

Sabemos que estamos quejicas pero es verdad que la convivencia es complicada. No importa que sea tu familia, tu pareja o compañeros de piso, todos tenemos manías capaces de desesperar a los que viven con nosotros.

Ojo con el mensaje de voz que nos ha mandado una andayera y que nos ha recordado estos momentos tan amargos, “Mi chica se pasa el día alisándose el pelo y deja todo perdido de pelos, hasta para ir a comer tiene que hacerlo”.

Cristina Boscá también ha querido compartir lo que no soporta compartir piso, “lo que más me cuesta es cuando alguien, después de remover el café, chupa la cucharilla y después la mete en el bote de mermelada”

Y oye, que Dani Moreno 'El Gallo' también tiene sus quejas de un compañero de piso, “mientras veía la tele en el sofá se cortaba las uñas de los pies y claro aquello podía saltar a cualquier lugar. En cualquier momento te podía dar una”.

¿Por qué una uña en el dedo no da asco, pero en el momento que te la arrancas y la dejas en la mesa es asqueroso? 🧐



¿O por qué un pelo en tu cabeza no da asco, pero si te lo encuentras en el plato es repugnante? 🧐



Pero tranquilo, esto no solo nos pasa a nosotros, las celebrity también han tenido que convivir entre ellos con lo que eso conlleva. Brad Pitt y Jason Priestley, recordado por el mítico Brandon de Sensación de Vivir, pasaron una época en el mismo piso, y como decía Jason, “se retaban a ver quién aguantaba más sin ducharse”. Verdad o no, creo que todos compartíriamos piso con Brad Pitt.

Para los amantes de Gossip Girl también hay sorpresa, Ed Westwick y Chace Crawford no solo tuvieron que aguantar esas pequeñas manías del otro en los estudios de Nueva York, su amistad fue tal que acabaron por irse a vivir juntos.

Y rematamos con nuestros chicos Disney favoritos, Ryan Gosling y Justin Timberlake pasaron una temporada juntos cuando eran solo unos niños y participaban en The Mickey Mouse Club.

