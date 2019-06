40 cosas que no sabías sobre Don Patricio por Don Patricio

1. Nombre completo: Patricio Martín Díaz.

2. Fecha y lugar de nacimiento: 9 de febrero de 1993, en Tenerife.

3. ¿Cuánto mides?: 1,81.

4. ¿Qué estudiaste? Comunicación Audiovisual y un máster en Producción Musical.

5. De tu familia eres el más... Loquito

6. ¿Qué música escuchabas de pequeño? Rap y reguetón. Mi artista favorito era Tego Calderón.

7. ¿Tú último empleo antes de comenzar en la música fue...? Estudiante

8. Tu lugar favorito del mundo: La Caleta en El Hierro

9. Tatuajes: ¿te gustan? ¿Llevas? ¿Algún significado especial? No tengo, no me gustan.

10. ¿Tocas algún instrumento? ¿Cuáles? No, estaba aprendiendo a tocar la guitarra pero me rompí un dedo.

11. El primer concierto al que fuiste: Héctor & Tito pero solo estaba Tito. Son los de Baila Morena.

12. El primer disco que te compraste: Barrio Fino de Daddy Yankee

13. La primera vez que te pagaron por un concierto: Fue en un pueblo de El Hierro, pero no en el mío, en el mío no me pagaban. Tenía unos 15 años y me dieron 50 euros.

14. De no ser cantante hubieras sido... Me habría buscado la vida como pudiera, pero no me la imagino sin música.

15. La canción que más escuchas ahora: Callaíta de Bad Bunny

16. Te gustaría ver en directo a... Bad Bunny

17. Una canción para cantar en el karaoke: Dos hombres y un destino

18. Le pediste un autógrafo/foto a... De pequeño fui a ver un entrenamiento del Atlético de Madrid, no conocía a ninguno pero me hice fotos con todos. Solo conocía a Torres y ese día no estaba.

19. ¿Cómo fue el momento en el que supiste que querías dedicarte a la música? No hubo un momento pero siempre que veía a alguien sobre el escenario tenía claro que yo quería estar ahí arriba algún día.

20. Un lugar y un momento para componer: El charco de los chochos en La Caleta. Mi momento es por la noche.

21. Un artista que, de no haber existido, tal vez la música de Don Patricio no sería así... Kase O. Lo escuché cuando era muy joven y durante muchos años, cuando más expuesto estás y más vulnerable eres. He crecido con sus letras, era como mi maestro; lo que él decía iba a misa.

22. ¿Qué ha supuesto Contando Lunares para ti? Me ha abierto unas puertas y unas oportunidades que antes no tenía.

23. Tu canción favorita de La Dura Vida del Joven Rapero: Al principio me gustaba mucho No ves que es un sueño, ahora me quedo con Enchochado de ti.

24. ¿Qué es lo más duro de la vida del joven rapero? Los momentos de soledad al estar constantemente viajando a ciudades que no conoces.

25. La mejor canción de Locoplaya: Crazy

26. ¿Con qué artista te gustaría colaborar? Bad Bunny

27. Te gustaría hacer una versión de... La discusión de Sech

28. Si tuvieses que sacar el título de tu próximo disco ahora mismo, sería... El Diario de Patricio

29. Tu canción del verano: Callaíta de Bad Bunny

30. ¿Una canción que te hubiera gustado haber escrito a ti? Amorfoda de Bad Bunny.

31. Una manía: Me como las uñas.

32. La última vez que te enamoraste fue... Me partieron el corazón hace unos meses.

33. Algo que te haga muy feliz: La playa, mis amigos, la música...

34. Algo que se te de fatal: Cocinar

35. Algo que no soportes: La falta de empatía

36. ¿Qué género musical no harías nunca? Heavy metal.

37. ¿Cómo llevas la fama? Yo creo que no estoy preparado para esto. A mí no me gusta, no me compensa por dinero. Yo no he decidido ser famoso, hago música. Si me pudiera poner una careta, me la pondría. Aunque también creo que no es lo mismo ser famoso que estar de moda, y yo creo que estoy de moda.

38. ¿Cómo ves la industria musical actual?

Ahora es mucho más democrático, cualquiera puede hacer música. Si yo que no he tenido ningún respaldo discográfico, ninguna campaña detrás, ni un céntimo de promoción he sido número 1 en España, ¿qué no puede hacer otro con dinero? La veo atrasada a lo que ocurre en internet pero está bien porque se está adaptando, se está empezando a poner las pilas. Estados Unidos y Latinoamérica sí van por delante. No tenemos nada que hacer contra latino américa, solo darles la mano y que nos ayuden.

39. ¿C. Tangana o Yung Beef? C. Tangana

40. ¿Qué le falta al rap en España? Un público sin complejos. Son muy cerrados de mente, se quedaron en los discos de rap de hace diez años. Los raperos lo tienen claro: quien quiere ser mainstream lo intenta y quien no, se queda ahí. Si das un paso más, te tachan y dejas de ser rapero. Por ejemplo, ahora piensan que estoy haciendo que sea una mierda, cuando todos sus artistas favoritos me escriben y valoran mi trabajo. El rap va de puta madre, es el público el que tiene el problema.