Black Eyed Peas, Pablo López, Camilo y Nil Moliner, candidatos de la semana

Esta semana no os quejaréis de la variedad que prima en el apartado de candidatos: música para todos los gustos. Empezando por el que puede ser el regreso a LOS40 de una legendaria formación de R&B y hip hop: The Black Eyed Peas. La banda que tantos éxitos nos dio hace unos años —temas como Shut up, Don't phunk with my heart, I gotta feeling, Meet my halfway o The time (dirty beat) han sido número uno de la lista—, reaparece después de un tiempo en silencio sumándose al furor actual por la música latina. Eso les ha llevado a aliarse con J Balvin para grabar la canción que ahora nos presentan: Ritmo (bad boys for life), una revisión de Rhythm of the night, de Corona. Ojo, porque si entra, J Balvin puede hacer triplete: actualmente está en el número uno con Indeciso y en el #35 con China. Para darles paso, usa el HT #MiVoto40.

Nada que ver musicalmente con Pablo López, el otro «Pablo malagueño» ilustre del pop español (tocayo y paisano de Alborán). Fue en septiembre cuando despidió su gira Santa libertad, y, trabajador incansable, se fue inmediatamente a Miami a preparar su nuevo disco. Entretanto, estuvo nominado a los Grammy Latinos y actuó en Las Vegas. El tema con el que puede regresar a la lista es Mama no, una nueva muestra de su talento para las melodías y su habilidad para escribir letras que hacen pensar. Para que su retorno sea efectivo, debes apoyarlo en Twitter con el HT #MiVoto40.

También parte como aspirante esta semana Camilo, que ha grabado en colaboración con Pedro Capó el tema Tutu. A Capó lo conocemos de sobra, pues este verano nos hizo bailar de lo lindo con Calma, al lado de Alicia Keys y Farruko (que fue número uno de LOS40). Famoso tanto por su música como por su impecable bigote, Camilo estuvo hace poco en Los40 Global Show, donde habló con admiración a Tony Aguilar de su compatriota Shakira: "Para mí, Shakira siempre ha sido una diosa, una persona inalcanzable", dijo. Y es que Shakira dio bola en redes a este Tutu, que es ya un éxito en todos los mercados latinos. Ahora puede serlo también en el chart de LOS40, pero antes debe conseguir hacerse hueco, para lo cual es indispensable que lo apoyes con el HT #MiVoto40.

Por último, también son candidatos Nil Moliner y Dani Fernández con Soldadito de hierro. Atención, porque Dani tiene actualmente en lista Disparos…, veremos si acierta en la diana también con esta canción en la que colabora con Nil Moliner, una de las estrellas de la pasada edición de LOS40 Primavera Pop. Nil ya había grabado este tema en solitario, pero decidió darle una vuelta para lo que llamó a su amigo Dani y al productor Tato Latorre. Una preciosa composición romántica, acompañada de un vídeo no menos cautivador, que puede estrenarse en lista (sería la primera vez para Nil) si recibe apoyos suficientes con el HT #MiVoto40.

¡Suerte a todos!