Cristina Pedroche: “Me voy a morir la semana que viene”

Como ya os habíamos anunciado, este 30 de diciembre Movistar+ estrenará la segunda temporada de El cielo puede esperar, ese programa que nos ha permitido asistir al funeral de gente como Leiva, Ana Belén, Javier Sardá o Arturo Valls, entre otros. La productora ya tiene cuatro nuevas entregas preparadas, la primera, con Cristina Pedroche como víctima.

Aunque un año más, la presentadora sigue siendo la gran baza de Atresmedia para dar las Campanadas, veremos si puede cumplir con su cometido y, en esta ocasión, no lo decimos porque el vestido todavía no esté terminado. No, su repentina muerte puede dar al traste con sus planes.

Una vez muerta, ¿quién no faltaría al funeral de Pedroche? Sin duda, sus padres y su marido, el chef Daviz Muñoz. Efectivamente, ellos estarán en el tanatorio. Lo que no sabemos es si lo tomarán con tanto humor como la fallecida que no ha podido sobrevivir a las bajas temperaturas que sufre con la ropa que se pone en invierno.

Sí, muchas risas, pero habrá que ver cómo encaja los comentarios de sus ‘¿amigos?’ una vez que esté en el limbo. Porque el programa no pierde su aire cínico y crítico y seguro que logrará sacar los colores a la presentadora.

De momento sabemos que tomarán la palabra compañeros de trabajo en Zapeando, Lorena Castell, Anna Simón o Josie. Pero no será los únicos, influencer como Dulceida o Aless Gibaja y periodistas como Ana Pastor, también tendrán algo que decir.

No se cortarán a la hora de destacar lo mal que cantaba y lo mal que cocinaba, pese a estar casada con todo un maestro de los fogones.

Así que, como ella ya no podrá cantar, la música correrá a cargo de otros. No hay funeral sin canciones que nos recuerden al fallecido. En este caso, escucharemos a Viva Suecia hacer una versión de una de los temas preferidos de Pedroche, Wonderwall de Oasis. También cantarán Pitingo y Camela.

Suena raro pero, tenemos que admitir que estamos deseando que Cristina Pedroche se muera.