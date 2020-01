Echan a Justin Bieber de un gimnasio por "culpa" de otra cantante

Cuando Justin Bieber acudió a un gimnasio de Los Ángeles dispuesto a entrenar, seguro que no imaginó jamás que su rutina deportiva se volvería un asunto de tal interés. Aunque, bien es cierto que, en esta ocasión, no ha sido su tabla de ejercicios, ni la música que utiliza para entrenar, ni nada relacionado con el deporte lo que ha llamado la atención. Lo destacado es que el gimnasio se ha visto obligado a expulsar de sus instalaciones a la estrella del pop en mitad de sus ejercicios.

De poco le sirvieron a Justin sus esfuerzos por intentar permanecer en el gimnasio. ¿El motivo? Alguien lo había reservado previamente, según el diario británico The Mirror. Y sí, este es un servicio que ofrecen algunos de los gimnasios más exclusivos de Los Ángeles y que, por supuesto, no está al alcance de cualquiera. Sin embargo, la gran sorpresa no es que el gym siga estrictamente sus normas de uso, independientemente de lo influyente que sea la persona a la que tengan que expulsar, si no que detrás de la reserva se encontraba otro de los grandes nombres de la música internacional: Taylor Swift.

Taylor Swift había reservado el gimnasio donde estaba entranando Justin Bieber. / Frazer Harrison/Getty Images / Getty Images

Ante la difícil decisión de decidir entre dos iconos de la música, al gimnasio no le quedó otra alternativa que ser prácticos, aunque el cliente tiene siempre la razón, uno tenía reserva y el otro no. Fin del asunto para Bieber y punto para Swift.

Un capítulo que, aunque parece un suceso absolutamente accidental, ya hay muchos que relacionan con la conocida enemistad entre ambos artistas, barajando que la cantante haya podido hacerlo intencionadamente. Una mala relación que se acentúo considerablemente cuando Taylor Swift acusó públicamente a Scooter Braun, mánager de Bieber, en lo relacionado con la polémica de los derechos de las canciones de sus inicios musicales. Por si esto fuera poco, los fans tampoco pasan por alto cierto rencor que la creadora de Lover pudiera tener al canadiense debido a la tóxica relación con una de sus mejores amigas, Selena Gómez.

Y tú, ¿crees que ha sido una simple casualidad o un pequeño ataque por parte de Miss Americana?